SG 06 setzt auf einen guten Saisonstart

Kein Teaser vorhanden

Philipp Böhmer (rechts) gehört bei der SG 06 Betzdorf bereits zu den Erfahrenen im Team. Auf ihm wird in dieser Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar viel Verantwortung liegen.

Foto: Jürgen Vohl – Jürgen Vohl

Denn für den SV Roßbach ist die Partie in Betzdorf nicht nur der Punktspielstart, sondern dient auch der Vorbereitung auf das Spiel der ersten Runde im DFB-Pokal am 19. August gegen den 1. FSV Mainz 05. Entsprechend werden sich die Roßbacher mächtig ins Zeug legen, um bei dem Höhepunkt ihrer Laufbahn auf dem Platz zu stehen. Doch einfach wollen es die Betzdorfer ihrem Kontrahenten nicht machen. "Bei Roßbach wird jeder Spieler voll motiviert sein. Wir müssen mit der entsprechenden Motivation dagegenhalten", sagt Borr.

Dabei kann der Betzdorfer Trainer bis auf Florian Kempf (Knie-OP) und Neuzugang Michael Kleinhenz (Zehenprobleme) auf seinen kompletten und gegenüber der Vorsaison vergrößerten Kader zurückgreifen. Die Möglichkeit der Wahl stellt Borr nach einer halben Saison mit einer Minimalzahl an Spielern vor neue Schwierigkeiten. "Ich weiß selbst noch nicht, wer spielt. Das ist alles gar nicht so einfach." Festlegen will sich Borr also nicht, auch die Torhüterfrage ließ der Trainer bis zuletzt offen.

Eine Personalie ist vor dem Spiel aber auf jeden Fall geklärt: Sebastian Land wird Thomas Blum als Kapitän beerben und die Mannschaft in die Saison führen. Der torgefährliche Innenverteidiger ist in Betzdorf nach seiner langen Verletzungspause beinahe ein weiterer Neuzugang, und so sagt auch sein Trainer: "Er ist eine große Verstärkung und ganz wichtig für die Mannschaft." Doch ebenso wie bei Land sieht Borr auch beim gesamten Team noch "Steigerungspotenzial". "Da sind mir noch zu viele Wellentäler", formuliert der Trainer, der gespannt ist, ob die Mannschaft das vorhandene Potenzial auch unter Druck abrufen kann. "Wenn wir so spielen, wie in der zweiten Hälfte gegen Steinbach oder gegen Offenbach, wäre ich zufrieden, und dann ist auch einiges drin", sagt Borr. Allerdings kann er die Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft nur schwer einschätzen, deshalb sagt er auch: "Ich bin noch sehr vorsichtig. Wir müssen erst mal die ersten fünf, sechs Spiele abwarten."

Einen kleinen Vorteil sieht der Betzdorfer Trainer gegen Roßbach im Heimspiel seiner Elf. "In der Vergangenheit hat das meist etwas ausgemacht", sagt Borr und fügt beinahe trotzig hinzu: "Wir werden alles dafür tun, um drei Punkte zu holen – und dann wird man sehen, wer der Bessere ist."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow