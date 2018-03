Sebastian Schmidt spürt "Megareserven"

Kein Teaser vorhanden

Der Mainzer Sebastian Schmidt (vorne links) gemeinsam mit Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe im Vorlauf der Vierer ohne gegen Kanada, Serbien, Australien, die USA und Neuseeland. Die deutsche Crew steht nach dem zweiten Platz vom Dienstag heute im Halbfinale.

Foto: Getty Images

In einem ebenso spannenden wie hochklassigen Vorlauf hat der deutsche Vierer ohne am Dienstag mit dem zweiten Platz die nächste Runde erreicht. Am Schlag sitzt Sebastian Schmidt, und der will jetzt mehr bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Ziel ist der Einzug in das A-Finale und der Kampf um die Bronzemedaille.

Am Donnerstag steht Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein gemeinsam mit Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe auf dem Lake Dorney in Eton um 11.20 Uhr (deutsche Zeit) im zweiten Semifinallauf an der Startlinie. Die Gegner: Vizeweltmeister Griechenland, der WM-Vierte USA, Kanada, Neuseeland und Rumänien.

Den leichteren Lauf erwischt

Die deutsche Crew hat den etwas günstigeren Lauf erwischt. Denn im ersten Halbfinale duellieren sich der turmhohe Goldfavorit Großbritannien, der WM-Dritte und große olympische Herausforderer Australien. Womit die ersten beiden Plätze vergeben sind. Für den WM-Sechsten Niederlande, für Serbien, für Weißrussland und Italien geht es in diesem Halbfinallauf nur noch darum, den zum A-Finale berechtigenden dritten Platz zu erkämpfen.

Mindestens Dritter muss auch das deutsche Quartett werden. Das dürfte wieder eine dramatische Angelegenheit werden. Im Vorlauf war das Boot nach einem behäbigen Start zwischen 1000 und 1500 Metern geschlagen, weg, nur Fünfter. Dann führte ein gewaltiger Endspurt das Schmidt-Schiff noch auf Rang zwei. Zweieinhalb Sekunden hinter Australien, das bei Schiebewind mit 5:47,06 Minuten eine neue olympische Rekordzeit fuhr.

Vom Schiebewind überraschen lassen

"Wir haben uns in einer windgeschützten Zone warmgefahren, sind dann kurz vor knapp zum Start raus", erzählte Sebastian Schmidt gestern am MRZ-Telefon. "Und dann haben wir uns vom Schiebewind etwas überraschen lassen. Die Startphase haben wir verschlafen. Bei diesen Bedingungen muss man am Start noch aggressiver rausgehen, extremer reinhauen. Das tut zwar weh, aber mit dem verhaltenen Start haben wir auf den ersten 500 Metern den Rückstand eingehandelt, den wir im Finish aufholen mussten." Aber, so der MRV-Star: "Wir sind nie nervös geworden, wir haben stur unser Ding durchgezogen. Und der Endspurt, als wir noch einige eingesammelt haben, hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben."

Die Halbfinalgegner? Die sind nicht ganz einfach einzuschätzen. Rumänien fuhr im zweiten Vorlauf am Dienstag, als 30 000 Zuschauer auf den voll besetzten Rängen in Eton den britischen Vierer zum Sieg brüllten, ein ganz starkes Rennen als Zweiter mit relativ knappem Rückstand.

Kanada und Neuseeland haben die Deutschen in ihrem Vorlauf bezwungen, nach einer großen Energie- und Willensleistung auf den letzten 300 Metern. "Ich denke, die schaffen wir noch mal", sagt Schmidt. "Wir müssen nur am Start energischer beschleunigen."

Sechs Boote fast auf Augenhöhe

Die USA (Schmidt: "Von denen wussten wir wenig, die sind aber, wie man sieht, immer gut drauf bei Olympia") setzten sich im dritten Vorlauf mit der schwächsten Siegerzeit durch. Vor den Niederlande. Griechenland kam erst auf dem dritten Rang ein. "Das passiert den Griechen normalerweise nicht", analysiert Schmidt den Vizeweltmeister. "Entweder haben die im Vorlauf auch den Start etwas verpennt, oder sie sind hier nicht so prall in Form. Auf beides kann man sich aber nicht verlassen. Unterm Strich fahren da im Semifinale sechs Boote fast auf Augenhöhe." Wobei sich bei dem 27-Jährigen das gute Gefühl eingestellt hat, "dass wir noch Megareserven haben". Und das habe sich auch schon im abschließenden Trainingslager angedeutet.

Auch Schmidts Partner Toni Seifert, der mit Käufer und Hauffe 2006 schon mal WM-Zweiter war im Vierer, spürt, dass in London etwas geht. Alle im Boot waren schon Weltmeister im Deutschlandachter. Die immense internationale Erfahrung könnte sich jetzt, trotz der zuvor verkorksten Saison, auf dem Dorney Lake in Eton auszahlen. "Wir sind gut drauf", sagt der Mainzer Schlagmann.

Reinhard Rehberg