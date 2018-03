Schwarzkopf will direkt nach London

Kein Teaser vorhanden

Tief durchatmen: Lilli Schwarzkopf will in Götzis am Wochenende die Olympia-Qualifikation klarmachen.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Ihr Vereinskollege Kai Kazmirek musste auf eine Reise nach Ulm verzichten. Beim Mehrkampf-Meeting, das am gestrigen Donnerstag im Donaustadion begann, wollte er die Zehnkampf-Norm für die Europameisterschaften angehen. "Da ist ziemlich großer Frust", sagt sein Trainer Jörg Roos. "Die Leistungen waren bombig, er hat sich gut entwickelt."

Das hilft dem Vielseitigkeitsathleten im Augenblick wenig. "Es fing vor dem Team-Cup schon an. Wir hielten es erst für eine normale Erkältung", berichtet Roos. Doch schnell entpuppte sich die Krankheit als Pfeiffersches Drüsenfieber. "Ulm ist gestrichen." Und damit auch das Saisonziel, ein Start bei den Europameisterschaften in Helsinki. Denn das Meeting ist der einzige Qualifikationswettkampf. Ob Kai Kazmirek Mitte Juni beim Mehrkampf in Ratingen startet, ist noch offen.

Wenn Lilli Schwarzkopf in Ratingen antreten müsste, wäre in Götzis etwas schief gelaufen. In dem österreichischen Mehrkämpfer-Mekka möchte die 28-Jährige an diesem Wochenende die Siebenkampf-Qualifikation für die Olympischen Spiele abhaken und sich dann in Ruhe auf den Saisonhöhepunkt in London vorbereiten.

Am elegantesten ginge das mit einer Punktzahl von über 6300. Mit einer derartigen Leistung wäre sie sofort für Olympia qualifiziert. Das traut sie sich auch zu: "Wenn alles gut läuft."

An den vergangenen Tagen hat sie sich hauptsächlich mit dem Hürdensprint, Starts, mit der Kugel und dem Hochsprung beschäftigt. Hilfreich beim Feinschliff mit ihrem Vater und Trainer Reinhold Schwarzkopf waren Bilderreihen vom Wettkampf in Neuwied. Am heutigen Donnerstag machen sich die beiden Richtung Süden auf.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Birkenstock