Schwarzkopf freut sich auf das olympische Flair

Auf eigenen Kosten reist Lillis Vater und Trainer Reinhold Schwarzkopf zu den Olympischen Spielen und betreut seine Tochter von der Tribüne aus. Eine offizielle Akkreditierung bekommt er nicht.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Zum dritten Mal bei Olympia

Bei der Weltmeisterschaft im koreanischen Daegu im vergangenen Jahr stieß Lilli Schwarzkopf die Kugel auf 14,89 Meter – das war Bestleistung. Am Ende wurde die Siebenkämpferin von der LG Rhein-Wied Sechste.

Foto: dpa

"Theoretisch sind es meine dritten Olympischen Spiele, praktisch die zweiten", sagt sie. 2004 in Athen stand sie als Reserve-Siebenkämpferin auf Abruf, kam aber nicht zum Einsatz. "Ich hatte vier Punkte zu wenig." 2008 in Peking wurde sie Achte. Aus diesem Jahr stammt auch ihre Bestleistung, bei der Olympia-Qualifikation in Ratingen kam sie auf 6536 Punkte.

Ihr Plan für 2012 sah anders aus. Schon Ende Mai, beim Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis, zurrte sie den Olympia-Start fest. Seitdem hat sie sich fast ausschließlich auf das Training konzentriert. "Die Mehrkämpfer sind die ersten, die ins Stadion kommen, und die letzten, die wieder gehen. Wenn ich nur halbherzig trainiere, kann ich nicht so einen Wettkampf machen."

Den Leistungsnachweis vor eineinhalb Wochen in Marburg bestritt sie aus dem Training heraus. "Das war ganz okay. Ich habe meine Leistungen erbracht und abgehakt. Ich bin auf dem richtigen Weg", gibt sie sich zurückhaltend, obwohl sie beim Formtest die Beste der deutschen Siebenkämpferinnen war.

Zehnte in der Weltrangliste

Ihr Weg führte sie dann nach Kienbaum, ins dortige Leistungszentrum, bevor sie am Dienstag nach London fliegt. Die Trainingseinheiten in den letzten zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt fielen "kürzer und weniger" aus, Erholung war angesagt. "Die Form muss kommen, die Frische muss kommen."

Mit ihren 6461 Punkten steht Lilli Schwarzkopf aktuell auf Platz zehn der Weltrangliste. Damit hat sie das gleiche Problem wie im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in Daegu, wo sie Sechste wurde: Ihr Vater und Trainer Reinhold Schwarzkopf bekommt keine offizielle Akkreditierung und kann sie vor Ort nicht betreuen. Nur die ersten Vier der Weltrangliste dürfen ihre Heimtrainer akkreditieren lassen.

Reinhold Schwarzkopf wird wie 2011 als Privatmann nach London reisen und versuchen, seine Tochter von der Tribüne aus zu betreuen. Trotzdem empfindet Lilli Schwarzkopf diese Regelung als ungerecht, da die Mehrkämpfer vor den Olympischen Spielen wenig Gelegenheiten haben, um sich entsprechend in der Weltrangliste zu platzieren.

Wolfgang Kühne, der zuständiger Bundestrainer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), kenne sie nicht sonderlich gut, ihre Stärken, Schwächen und Eigenheiten. "Es gab in diesem Jahr keine Trainingseinheit unter der Regie des Bundestrainers", sagt Schwarzkopf. Die Zusammenarbeit empfindet sie als etwas schwierig. "Man muss doch ein gewisses Vertrauen zum Trainer haben. Man macht es den Athleten schwerer als es sein müsste."

"Ich werde mich davon aber nicht ablenken lassen", fokussiert sich die 28-Jährige auf die sieben Disziplinen am kommenden Freitag und Samstag. "Die Dimensionen und die Atmosphäre", so Schwarzkopf, seien das Besondere der Olympischen Spiele. "Olympia hat das gewisse Flair, das eine WM nicht hat. Die Leichtathletik steht im Fokus. Das schauen sich auch viele an, die sich sonst nicht dafür interessieren."

Um 10 Uhr Ortszeit (11 Uhr in Deutschland) beginnen am Freitag die olympischen Leichtathletik-Wettkämpfe mit der Qualifikation im Kugelstoßen. Schon fünf Minuten später sitzt Lilli Schwarzkopf im Block. Dann startet der Siebenkampf mit den 100 Meter Hürden. Große Favoritin ist die Britin Jessica Ennis, die in Götzis mit 6909 Punkten glänzte. "Ich weiß, dass ich in einer guten Form und fit bin", sagt Lilli Schwarzkopf. "Was dann im Endeffekt dabei rauskommt, weiß ich nicht."

