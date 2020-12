Archivierter Artikel vom 14.04.2013, 18:01 Uhr

Mendig

Schrecksekunde: Straße in Mendig sackt ab

Schrecksekunde in Mendig: Gegen 16.50 Uhr ist am Sonntag ein Teil Schäferspforte abgesackt. In der Straße riss plötzlich ein Loch mit einem Durchmesser von 70 bis 80 Zentimetern auf.