Schockmoment ereilt den Oberligisten nach einer Stunde

Fußball-Oberligist SV Gonsenheim spielt eine Woche vor Saisonbeginn beim SVW 1:1, verliert aber Dennis Kirn mit Verdacht auf Kreuzbandverletzung.

SVG-Stürmer Babak Keyhanfar (l.) kam gegen SVW-Innenverteidiger Christian Stieg kaum zum Abschluss. Die Weisenauer Defensivausrichtung setzte sich im Testspiel gegen den SV Gonsenheim durch. Foto: Harry Braun

Finale Testspiele des Fußball-Oberligisten SV Gonsenheim gegen den SVW Mainz könnten sich zu einer schönen Tradition entwickeln. Denn diese Begegnungen mit dem zwei Klassen tiefer angesiedelten Weisenauer Landesligisten sind durchaus ein echter Härtetest für Aydin Ays Team. Schon vor der vergangenen Runde trafen die Mannschaften am letzten Wochenende vor dem Oberliga-Rundenbeginn aufeinander, damals unterlag der SVG auf eigenem Platz mit 0:2.

Kein standesgemäßes Resultat

Am Sonntag schafften die Gonsenheimer durch das 1:1 (1:0) in Weisenau zwar ein besseres Ergebnis, aber auch das war natürlich kein Resultat, das als standesgemäß durchgeht. Ay hatte mit dem Ergebnis sechs Tage vor dem ersten Punktspiel beim 1. FC Saarbrücken II allerdings kein Problem. "Der Gegner hat auch was drauf, da muss man sich erst einmal durchsetzen", sah der Gonsenheimer Trainer das Ergebnis als verdienten Erfolg der Verteidigungsarbeit des SVW Mainz.

Sein Weisenauer Kollege Patrick Bieger hatte das Spiel gegen den Oberligisten als Test eines defensiv interpretierten 4-4-2-Systems genutzt. Und der SVW machte dies vor allem deshalb gut und erfolgreich, weil er das Tempo des Oberligisten mitzugehen verstand. "Wir haben auch gut verschoben, ich bin sehr zufrieden", betonte Bieger.

Ay musste auf die verletzten Innenverteidiger Jan Itjeshorst und Andreas Rudolf verzichten, konnte dafür sechs seiner sieben Neuen im Kader testen, von denen fünf aus der eigenen Jugend ins Oberligateam gekommen sind. Die drei Neuzugänge von außen, Jan Höngen in der Abwehrkette sowie Philipp Schrimb und Samir Ouachchen im Mittelfeld, harmonieren bereits sehr gut mit ihren Mannschaftskollegen. In Sachen Abstimmung ist Ay mit seinem Team also schon so weit, wie man es sich eine Woche vor Saisonstart erhoffen darf.

Die Befürchtungen, dass der SVG nach dem ersatzlosen Abgang von Rufat Dadachev im Sturm seine Probleme bekommen wird, konnten Babak Keyhanfar und Salvatore D’Avino in Weisenau dagegen nicht zerstreuen. Allerdings vermochte der SVG auch keine zwingenden Situationen für seine Offensiven herauszuspielen. Das genügte nicht an Sturmkraft, um die hoch gewachsene, aber auch auffassungsschnelle Weisenauer Defensive vor Probleme zu stellen.

Per Freistoß zur Führung

Nicht zufällig war es ein Freistoß von Techniker Ouachchen, der den Gonsenheimern den Führungstreffer brachte: Aus zentraler Position zirkelte der Neuzugang vom TSV Schott den Ball aus 20 Metern in den Winkel (30.). Die Weisenauer wollten zwar auch ein wenig offensive Qualitäten unter Beweis stellen, kamen aber über Ansätze von Kontern nicht hinaus. "Da hat leider etwas die Präzision gefehlt", sagte Bieger.

Der Schockmoment kam für den SVG nach einer Stunde. Dennis Kirn verletzte sich bei einem übermotivierten Einsatz an den Kreuzbändern des linken Knies und musste mit der Trage vom Feld geholt werden. "Das macht mir am meisten Sorgen, er ist ein zentraler Spieler für mich, sein Ausfall wäre brutal", sagte Ay. Die Nachrichten aus der Kabine klangen allerdings ein wenig nach Entwarnung. "Er kann schon wieder auftreten."

Direkt nach Wiederbeginn standen die Gonsenheimer noch etwas ungeordnet umher. Der eingewechselte SVW-Neuzugang Sebastian Krummeck nutzte die Schlafmützigkeit und das Verschätzen von SVG-Torwart Kevin Widera, der 90 Minuten durchspielen durfte, zum 1:1 von der Strafraumkante aus halblinker Position aus. "Das darf so natürlich nicht passieren", monierte Ay, der in den ersten Saisonwochen aus privaten Gründen fehlen wird.

Guido Steinacker

SVW Mainz: Everding – Friedel, Kleber, Stieg, Stützel (38. Sutor) – Hoffmann, Hassemer, Lopes-Dos Santos (46. Krummeck), Gök – Neuser (75. Laier), Mess (65. Brantzen).

SV Gonsenheim: Widera – Gsimbsl, Höngen, Kirn (60. Bektasevic), Frey – Ouachchen, Kimnach (46. Mayer), Schrimb, Zinram (46. Kubis) – Keyhanfar (65. Güclü), D’Avino.