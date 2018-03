SC Idar-Oberstein verliert nach Doppelschlag 1:2

Kein Teaser vorhanden

Im Kampf um den Ball duellieren sich der Idar-Obersteiner Eugen Vetter (rechts) und der Elversberger Thorsten Reiß. Während Vetter und seine Teamkollegen das Spiel im ersten Durchgang beherrschten, konnte Reiß nach dem Seitenwechsel den 2:1-Sieg mit seinen Mitspielern feiern.

Foto: Manfred Greber

Vor gerade einmal 624 Zuschauern startete der Sportclub fulminant in die neue Spielzeit. Mit viel Dampf fegte die Hildmann-Elf über den Rasen im Haag-Stadion und wurde früh für ihren Einsatz belohnt. Gerade einmal neun Minuten waren gespielt, als Ferhat Gündüz das 1:0 erzielte. Ausgangspunkt war, wie so oft im ersten Durchgang, Eric Wischang gewesen. Der passte die Kugel auf den zentral frei stehenden Christoph Schmell. Doch Schmell schlug einen langen Ball auf Patrick Stumpf, der wiederum legte zurück auf Wischang. Dessen Torschuss misslang, landete aber vor den Füßen von Gündüz, der die Kugel nur noch in die Elversberger Maschen drücken musste.

"Das Tor hat uns in die Karten gespielt", erklärte SC-Kapitän Michael Lehmann. Denn auch im Anschluss war der SC die bessere Mannschaft. Von den Gästen war nicht viel zu sehen. Zwar probierten sie immer wieder, die Idar-Obersteiner Defensive über die linke Angriffsseite zu knacken. Christian Grimm und der nachrückende Sebastian Wolf bissen sich aber an den bärenstarken Simon Maurer und Christoph Schunck die Zähne aus. Über rechts brachte Elversberg indes gar nichts zustande. So hatte Stumpf nur zwei Minuten nach dem Führungstor die nächste Gelegenheit, als er alleine vor SVE-Keeper Kenneth Kronholm auftauchte, den Ball aber nicht richtig traf (12.).

Während Stumpf nach einem Freistoß von Wischang mit dem Rücken zum Tor dasselbige per Kopf nur knapp verpasst (26.) und Gündüz erst im letzten Moment einen Querpass von Holger Knartz im Zweikampf verloren (33.) hatte, dümpelten die Saarländer zu Halbchancen. Einer richtig schwachen Freistoßausführung nach 34 Minuten ließ die SVE drei Minuten später so etwas wie einen Torschuss folgen. Maurice Deville war der Abnehmer einer Flanke von Grimm, jagte den Ball aber weit am Tor von Nico Adami vorbei.

Wie ausgewechselt kamen dann beide Mannschaften nach der Pause aus den Kabinen. Elversberg erhöhte den Druck um ein Vielfaches, der SC ließ sich von den Gästen hinten reindrücken. Für das erste Highlight im zweiten Durchgang sorgte allerdings SVE-Trainer Jens Kiefer. Vier Minuten nach einer ersten Ermahnung durch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck aus Freiburg, beendete dieser in der 52. Minute Kiefers Arbeitstag und verwies ihn wegen Reklamierens von der Bank. Hinter der Barriere sah Kiefer dann, wie Idars Knartz bei einem langen Ball den Kopf einzog, um im nächsten Moment Wolf im Idarer Sechzehner zu legen. Abedin Krasniqi trat zum Strafstoß an und versenkte diesen auch, Jöllenbeck pfiff das Tor aber zurück und ließ den Elfer wiederholen. Auch im zweiten Versuch bewies Krasniqi Nervenstärke, beförderte den Ball in dieselbe Ecke (56.). "Ich habe wieder auf die Ecke spekuliert, aber der Schuss war zu stramm", sagte SC-Keeper Adami, der fünf Minuten später erneut hinter sich greifen musste. "Der Ball kam flach in die Spielertraube vor dem Tor", erklärte Adami. "Irgendein Fuß war dazwischen, der Ball ist mir an den Arm gesprungen und einem Elversberger vor die Füße gefallen." Es waren die Füße von Wolf, der die Flanke von Grimm verwertete (61.).

"Das war ein aufregendes Spiel. Es hat ungünstig für uns begonnen. In der Halbzeit habe ich gefordert, dass man die Qualität des Teams auch auf dem Platz sehen müsse. Nach dem Wechsel sind wir dann kaum noch in Gefahr geraten", befand Kiefer und fügte hinzu: "Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz. Das war nicht immer so." Hildmann ärgerte sich indes über den vergebenen Auftaktsieg: "Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten tief stehen, den Gegner zu Fehlern zwingen und dann Nadelstiche setzen." In der ersten Hälfte klappte das, in der zweiten war seine Elf dagegen nicht mehr präsent. "Wir hatten keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Als Amateurmannschaft sind wir Profimannschaften, wie es Elversberg auch eine ist, konditionell unterlegen. Aber wir sind in der vergangenen Saison damit klargekommen. Wir werden auch in dieser Saison damit klarkommen", erklärte Hildmann. Für das Spiel am Samstag beim FC Bayern Alzenau sieht der Idarer Coach wenig Handlungsbedarf. "Der Doppelschlag war natürlich tödlich für unser Spiel, danach haben wir den Faden verloren. Wir müssen die individuellen Fehler abstellen", so Hildmann.

Von unserem Mitarbeiter

Björn Symanzik