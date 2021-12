In seiner Mitgliederversammlung im Sommer dieses Jahres beschlossen die Mitglieder des Zucht-, Reit- und Fahrvereins (ZRFV) Einrich, den Springplatz auf dem Gelände Eisensteinfeld in Katzenelnbogen zu renovieren. Die förderungsfähige Summe von circa 73.500 Euro wird laut des derzeitigen Kostenvoranschlags um rund 10.000 Euro überstiegen, so die Zweite Vorsitzende Sabine Grösch in einem Gespräch mit unserer Zeitung.