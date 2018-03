Saisonhöhepunkt lockt die Elite zum Nürburgring

Kein Teaser vorhanden

Hochbetrieb herrscht am Samstag auf dem Nürburgring. Das Sechs-Stunden-Rennen ist der Höhepunkt der VLN-Langstreckenmeisterschaft.

Foto: Arenz

Beim einzigen Rennen über die Distanz von sechs Stunden werden die Karten neu gemischt, die Elite der deutschen Langstreckenszene gibt sich ein Stelldichein. Zu den Top-Favoriten zählt Phoenix Racing. Neben zwei VLN-Siegen gewann die Mannschaft in diesem Jahr mit dem Audi R8 LMS ultra auch das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Am vergangenen Wochenende holte das Team zudem auch noch die Siegertrophäe des 24-Stunden-Rennens in Spa-Francorchamps nach Meuspath in die Eifel. Die starke Konkurrenz im Kampf um den Gesamtsieg setzt auf BMW Z4 GT3, Ford GT, McLaren MP4, Mercedes-Benz SLS AMG GT3 und Porsche 911 GT3 R.

René Rast (Stolzenau) und Frank Stippler (Bad Münstereifel) errangen am vergangenen Wochenende im Audi R8 LMS ultra von Phoenix-Racing gemeinsam den Sieg bei der Hatz zwei Mal rund um die Uhr auf der Ardennenachterbahn in Spa-Francorchamps. Beim ADAC Ruhr-Pokal-Rennen tritt das Duo nun innerhalb des Phoenix-Teams gegeneinander an. Rast bildet ein Duo mit Luca Ludwig (Bornheim), Stippler wechselt sich am Volant des Bilstein-R8 mit Christopher Haase (Kulmbach) und Marc Basseng (Neusalza Spremberg) ab. Das Schubert-Team aus Oschersleben hat für die VLN-Fans eine Überraschung im Gepäck. Beim sechsten Saisonlauf zeigte Dörr Motorsport die Qualitäten des jüngsten GT3-Renners im Starterfeld auf. Kai Riemer (Stuttgart) sammelte im McLaren MP4 erste Führungskilometer. Beim Sechs-Stunden-Rennen greift er zusammen mit Rudi Adams (Ahütte), Arno Klasen (Karlshausen) und Henri Moser (Schweiz) wieder an.

Ebenfalls auf McLaren setzt Gemballa-Racing. Neben Sascha Bert (Ober-Ramstadt) und Pedro Lamy (Portugal) feiert Raymond Coronel (Niederlande) sein Debüt im britischen GT3-Sportler. Zwei Flügeltürer aus dem Hause Mercedes-Benz bringt Rowe Racing an den Start. Thomas Jäger (München), Alexander Roloff (Berlin) und Jan Seyffarth (Querfurt-Leimbach) besetzen den SLS mit der Startnummer 7, Michael Zehe (Flörsheim-Dalsheim) und Marc Bullit (USA) nehmen das Rennen mit der 6 in Angriff.

Die Porsche-Fraktion ist gewohnt stark vertreten: Falken Motorsports, Timbuli Racing, Frikadelli Racing und pinta Racing lauten die Namen der Teams, die auf den 911 GT3 R setzen. In den vergangenen fünf Jahren errangen die Porsche von Manthey-Racing viermal den Gesamtsieg beim Sechs-Stunden-Rennen, darunter auch das Rennen mit der größten Distanz der VLN-Geschichte. 2010 durchbrachen Lance David Arnold (Duisburg) und Christian Menzel (Kelberg) nach 42 Runden (1023,498 Kilometer) zum ersten Mal die 1000-Kilometer-Marke. In diesem Jahr setzt Manthey-Racing vier 911er in drei unterschiedlichen Klassen ein, allen voran der zweifache Laufsieger Jochen Krumbach (Eschweiler) zusammen mit Romain Dumas (Schweiz). Im starken Mittelfeld der Langstreckenmeisterschaft gibt es eine Reihe von hart umkämpften Klassen. Ein Paradebeispiel ist die Klasse SP5 (VLN-Specials bis 3000 ccm Hubraum). Auch wenn alle Siege an BMW-Teams gingen, sechs Rennen brachten sechs unterschiedliche Siegerteams hervor.

Eine Renaissance erlebt in diesem Jahr die Klasse SP3 (VLN-Specials bis 2000 ccm Hubraum). Nach eher schwachen Jahren tummeln sich jetzt im Schnitt wieder mehr als zehn Fahrzeuge von BMW 320Si und Z4 über Honda Civic und S2000 bis hin zu Opel Astra GTC und Renault Clio.

Ähnlich viel Abwechslung bietet auch die Klasse SP3T (VLN-Specials bis 2000 ccm Hubraum mit Turbo). Hier reicht die Bandbreite von Audi TT RS über Mitsubishi Lancer Evolution, Opel Astra GTC, Seat Leon Supercopa sowie Volkswagen Golf, Polo und Scirocco.

Z Rund um die Nordschleife des Nürburgrings ist der Eintritt kostenlos. Für den Zugang zu den geöffneten Tribünen am Grand-Prix-Kurs, dem Fahrerlager sowie der Startaufstellung sind pro Person 15 Euro zu entrichten. Kinder bis 14 Jahre haben am Samstag freien Eintritt. Tickets sind vor Ort an den Tageskassen erhältlich. Alle Informationen rund um die Langstreckenmeisterschaft gibt es im Internet auf der offiziellen Website www.vln.de