Saison gekrönt: Silber für Désirée Schwarz

Haarige Angelegenheit: Désirée Schwarz bei ihrem tollen Wurf in Kandel. Der Speer bohrt sich dabei durch die blonde Mähne der 20-jährigen Speerwerferin aus Brücken und fliegt anschließend auf 55,46 Meter.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Herzlichen Glückwunsch, Frau Schwarz. Überwiegt die Freude über eine tolle Weite oder die Enttäuschung, im letzten Versuch noch abgefangen worden zu sein?

Enttäuscht bin ich ganz und gar nicht. Ich wusste, dass Sarah jederzeit diese Weite drauf hat und habe immer mit ihr gerechnet. Ich war einfach unheimlich glücklich über meine Leistung und darüber, dass mir noch einmal ein Wurf über die 55 Meter geglückt ist.

Sie haben sich in dieser Saison unheimlich gesteigert.

Das stimmt. Das Jahr 2011 war nicht so gut gelaufen, ich hatte meine Bestleistung nicht steigern können. Deshalb habe ich im Winter noch einmal sehr hart trainiert, sehr viel an der Technik gefeilt. Mit 50 Metern wollte ich mich nicht zufrieden geben. Zudem war es mein großes Ziel, in den B-Kader zurückzukommen, um die damit verbundenen Leistungen nutzen zu können.

Das hat gleich zu Saisonbeginn geklappt, wuchs damit das Selbstvertrauen?

Auf jeden Fall. Die Norm für den B-Kader war zunächst 53 Meter, später 52 Meter für meinen Jahrgang. Gleich zum Auftakt der Saison hatte ich 52 Meter geschafft, später dann sogar 54 Meter. Das war natürlich klasse, weil die Saison damit schon frühzeitig erfolgreich verlaufen war. Ich wusste damit auch, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich noch einen drauf packen kann. Und das ist mir dann bei der süddeutschen Junioren-Meisterschaft in Heilbronn auch geglückt.

Dort haben Sie Bestweite geworfen.

Richtig. Mit 56,93 Metern wurde ich süddeutsche Meisterin. Damit habe ich sogar den Sprung ins Junior-Elite-Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes geschafft.

Was ist mit der Aufnahme in dieses Team verbunden?

Das ist noch einmal eine Verfeinerung des Kaders. Die Mitglieder erhalten zusätzliche Vergünstigungen aus dem Sponsoring-Bereich, beispielsweise Zuschüsse zu Trainingslagern.

Wie erklären Sie sich Ihren Leistungsschub. Was haben Sie in diesem Jahr anders gemacht als in den Vorjahren?

Im vergangenen Jahr hatte ich unheimlich viel Stress mit der Berufsfindung und der Universität. Der entscheidende Schritt war aber sicher mein Umzug nach Saarbrücken. Ich habe dort jetzt mein Zimmer und alle Freiheiten, Training und Uni zu verbinden, ohne im Hinterkopf zu haben, noch eine Stunde hin oder her fahren zu müssen. So ist mir unheimlich viel Druck genommen worden. Ich konnte viel besser trainieren, habe den Kopf nun frei.

In Saarbrücken trainiert auch ein Olympia-Speerwerfer.

Der Matze.

Richtig, Weltmeister Matthias de Zordo hat am 11. August seinen großen Auftritt in London. Motiviert es, solch einen Teamkollegen zu haben?

Auf jeden Fall. Wir trainieren auch ab und zu zusammen, und er gibt mir dann auch Tipps. Er ist ja technisch sehr stark und erkennt da bei mir auch immer wieder Sachen, die er mir dann erklärt. Umgekehrt sage ich ihm aber auch, wenn mir etwas auffällt, wenn er beispielsweise zu viel Rücklage hat. Wir pushen uns da gegenseitig hoch.

Sie werden beide auch vom gleichen Coach betreut: Boris Henry, der Speerwurf-Bundestrainer, ist auch der Heimtrainer von Matthias de Zordo und Ihnen.

Ja, ihm gilt natürlich ein Riesen-Dankeschön. Ohne ihn hätte ich das alles nie geschafft. Er konnte beim Wettkampf in Kandel leider nicht dabei sein aufgrund der Olympia-Vorbereitung in Kienbaum. Er stand aber in Dauerkontakt mit meiner Familie während der Würfe.

Hatten Sie nach der starken Saison bereits im Vorfeld der deutschen Junioren-Meisterschaft mit einer Medaille geliebäugelt?

Gehofft hatte ich drauf, aber das Problem in Kandel war das große Feld mit 18 Teilnehmerinnen. Es war klar, dass ich da mehr als 50 Meter für den Einzug ins Finale werfen muss. Am Dienstag vor dem Wettkampf hatte ich im Training sogar über 54 Meter geschafft und war guter Dinge. Ich hatte mir aber vor allem vorgenommen, noch einmal über die Mittellinie zu treffen, also über 55 Meter. Und das ist mir dann gleich im ersten Versuch gelungen. Ein Wurf in Richtung Bestleistung, ich war einfach glücklich. Und alles Weitere war nur noch eine Zugabe.

Welche Ziele haben Sie in dieser Saison noch?

Am 18. und 19. August stehen noch die süddeutschen Meisterschaften der Frauen in Wetzlar auf dem Programm. Dort werde ich auf jeden Fall werfen.

Solch eine Saison wie diese gibt sicher einen Extra-Schub Motivation. Welche Ziele definieren Sie für 2013?

Natürlich ist wieder die Junioren-DM, bei der ich ja noch zwei Jahre starten darf, das große Ziel. Dort möchte ich wieder eine Medaille holen. Zudem möchte ich bei den Frauen in den DM-Endkampf. Dort war ich in diesem Jahr Elfte. Und dann sind nächstes Jahr auch U23-Europameisterschaften im finnischen Tampere.

Das Gespräch führte Olaf Paare.