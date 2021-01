Sachbeschädigung in Garage

Zwischen dem 31.12.2020, 17:00 Uhr und dem 01.01.2021, 09:00 Uhr kam es in der Straße „Am Lindenborn“ zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde ein E-Scooter aus einer Garage entnommen und damit eine „Spritztour“ unternommen. In der Garage wurden dabei einige Bierflaschen und Gläser durch den Täter zerstört. Der E-Scooter wurde auf dem benachbarten Minigolfplatz zurückgelassen, an diesem entstand kein Schaden.



Hinweise bitte an die Polizei Daun telefonisch unter 06592/9626-0 oder per Email an PIDaun@polizei.rlp.de.



