RZ-INTERVIEW mit Philipp Rösler: Ich trete 2013 wieder an

„Keine Leistung ohne Gegenleistung“: Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hält an seiner harten Linie gegenüber Griechenland fest. Foto: dpa

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler will FDP-Chef bleiben. Aber er spürt heftigen Gegenwind. Wir sprachen mit dem 39-Jährigen.

Sie haben mächtig Prügel für Ihre Aussagen über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone bekommen. Das Gerede sei unverantwortlich, heißt es auch in Ihrer Partei.

Wir haben immer gesagt, dass es keine Leistung ohne Gegenleistung geben kann. Die Konsequenzen waren immer klar. Deshalb können meine Aussagen niemanden überraschen. Im Übrigen sind die Probleme Athens bei der Umsetzung der Reformauflagen bekannt, auch an den Finanzmärkten.

Gilt für Griechenland das Motto: einen kranken Ast absägen, um den Baum zu retten?

Das ist ausdrücklich nicht meine Wortwahl. Für uns ist aber klar, dass Europa nur als stabile, finanzpolitisch solide Union mit klaren Regeln eine Zukunft hat. Es geht um Schuldenbremsen und eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Das stärkt insgesamt die Euro-Zone. Wer sich auf diesen Weg begibt, ist herzlich willkommen und hat unsere volle Unterstützung. Wer dieses System aber unterläuft, der muss die Konsequenzen tragen.

Griechenland vor dem Staatsbankrott, Spanien in der Krise, Deutschland im Visier der Ratingagenturen: Entscheiden die kommenden Wochen über die Euro-Zone?

Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin robust. Ich bestreite aber nicht, dass die Euro-Zone in einer schwierigen Lage ist. Umso wichtiger ist es, das Vertrauen wiederherzustellen. Die Bundesregierung hat dabei eine klare Linie: Europa muss zu einer Stabilitätsunion werden mit Regeln, die von allen eingehalten werden. Fiskalpakt und ESM sind dabei wichtige Schritte. Wir sind auch bereit zur Solidarität. Dabei gilt aber: keine Leistung ohne Gegenleistung.

Die Euro-Krise deckt Risse in der Koalition auf. Entscheidet die Griechenland-Frage die Koalition?

Über die Zukunft Griechenlands entscheidet Griechenland selbst. Richtig ist: Die Deutschen erwarten in dieser ernsten Situation zu Recht eine handlungsfähige Regierung, und auf die christlich-liberale Koalition ist Verlass. In den entscheidenden Fragen der Europapolitik haben wir einen klaren Kurs vorgegeben und dafür auch immer eine Mehrheit erhalten. Unser Prinzip bleibt: keine Leistung ohne Gegenleistung.

Der Gegenwind für Sie als Parteichef ist heftig. Sie haben vor mehr als einem Jahr das Amt in einer schwierigen Phase übernommen. Die Umfragewerte sind allerdings weiter mies, ihre persönlichen Werte schlecht. Woran liegt das?

Die Entscheidungen fallen am Wahltag und unterliegen anderen Kriterien. Vor einem Jahr hatte die FDP keiner mehr auf dem Zettel. In diesem Jahr haben wir Vertrauen zurückgewonnen, haben gezeigt, dass wir bei Wahlen wieder erfolgreich sein können, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen. Und im Januar 2013 werden wir das in Niedersachsen fortsetzen. Ich habe als Parteivorsitzender seit Jahresbeginn deutlich gemacht, wie unerlässlich Wachstum ist. Da hat mancher noch gezweifelt. Heute strebt ganz Europa danach. Wenn das wirtschaftliche Klima auch bei uns rauer werden sollte – und das ist nicht auszuschließen –, gerade dann ist eine Partei mit ausgewiesenem wirtschaftspolitischen Sachverstand und Stehvermögen wie die FDP gefragt.

Bleiben Sie über die Bundestagswahl hinaus Parteichef?

Ich werde 2013 wieder als Parteivorsitzender antreten.

Sie treten für Wachstum ein. Die Wirtschaft schwächt sich aber gerade ab. Was will die FDP bis zur Bundestagswahl noch konkret umsetzen, um Wachstum zu stimulieren?

Zentrale Aufgabe ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Das kommt nicht von selbst, dazu muss die Politik den richtigen Rahmen setzen. Dazu zählt zum Beispiel eine solide Haushaltsführung, die Sicherung der Fachkräfte, eine kluge Rohstoffpolitik. Alles, was den Mittelstand stärkt, stärkt unsere Volkswirtschaft. Und wir werden streng darauf achten, dass die Energiewende für Verbraucher und Unternehmen bezahlbar bleibt.

Dann fangen Sie doch damit an, dass Sie den Menschen die Wahrheit sagen, was den Anstieg der EEG-Umlage und damit der Strompreise betrifft.

Die EEG-Umlage für das kommende Jahr wird im Oktober festgelegt. Nach Einschätzung aller Experten wird diese Umlage steigen. Die Schlussfolgerung kann nur sein, dass wir weiter an die Förderung der erneuerbaren Energien ranmüssen. Wir haben mit der Kürzung der Solarförderung einen ersten wichtigen Schritt gemacht und die Solarindustrie stärker an den Markt herangeführt. Das wird allerdings nicht reichen. Ich habe als Parteivorsitzender eine Arbeitsgruppe mit Stefan Birkner eingesetzt, die Vorschläge unterbreiten wird, wie das Fördersystem bei den erneuerbaren Energien auf eine neue Grundlage gestellt werden kann. Das EEG ist in seiner jetzigen Form nicht länger haltbar. Allerdings werden wir die Ausnahmen für die energieintensiven Industrien beibehalten müssen. Wer daran rüttelt, trifft auf den entschiedenen Widerstand der FDP. Deutschland ist Industriestandort mit vielen Millionen Arbeitsplätzen. Dabei muss es bleiben.

Wie wollen Sie Energien einsparen?

Die meiste Energie wird in den Gebäuden verbraucht. Es wäre wichtig, dass die Bundesländer endlich dem Gesetz zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung zustimmen. SPD und Grüne müssen ihre parteitaktische Blockade aufgeben, denn es geht um konkrete Investitionen im Mittelstand und beim Handwerk. Das Geld, das wir für die Förderung ausgeben, erhalten die Länder um ein Vielfaches in Form von Steuereinnahmen zurück.

Das Gespräch führte Michael Bröcker