RSG Montabaur schiebt sich auf Rang zwei

"Mann des Tages" war aus Sicht der Westerwälder der 21-jährige Christian Weinand, der einen hervorragenden vierten Platz in der Gesamtwertung erreichte. Bereits als Sechster war er nach 1,5 Kilometern Schwimmen aus dem Edersee gestiegen. Auf den anschließenden 44 anspruchsvollen Radkilometern zeigte er eine gute Leistung und schob sich mit 35:52 Minuten beim abschließenden 10-Kilometerlauf bis auf den vierten Rang vor. "Wind und etwas Regen haben das Rennen schwer gemacht, doch ich bin gut zurechtgekommen", schilderte Weinand seinen Erfolg nüchtern. "Ich freue mich, dass ich den Grundstein für eine gute Teamplatzierung legte."

Dicht hinter seinem Teamkameraden folgte Andreas Knopp, der mit der zweitschnellsten Radzeit des Tages auftrumpfte und am Ende als Siebter das Rennen beendete. Markus Mille (20.) und Frank Schuth (22.) kamen ebenfalls in der ersten Hälfte der fünfzig Regionalliga-Starter in die Mannschaftswertung, in der vier von fünf Startern einer Mannschaft gewertet werden. Nachwuchstriathlet Christian Geimer erreichte als Fünfter RSG-ler Platz 43.

Mannschaftskapitän Frank Schuth war zufrieden: "Wie schon beim Auftaktrennen in Fritzlar waren wir ganz dicht am zweiten Platz dran." Dieses Ziel soll bei den beiden noch anstehenden Rennen der Regionalliga erreicht werden: "Bei unserem Heimspiel beim Westerwald-Triathlon in Ransbach-Baumbach werden wir besonders motiviert sein. Das Abschlussrennen in Remagen dürfte uns liegen, hier ist das DBL-Team in der Vergangenheit stets stark gewesen."