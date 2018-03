Roßbacher träumen von der Sensation gegen Mainz 05

Kein Teaser vorhanden

Für den FSV Mainz 05 und die Startelfspieler Niko Bungert, Elkin Soto, Nicolai Müller und Nikolce Noveski kann es am Sonntagabend nur ein Ziel geben: Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Foto: Bernd Eßling

"Jetzt darf bis Sonntag nur noch über den Pokal geredet werden. Die Stimmung ist einfach Wahnsinn. Eine ganze Region fiebert der Partie entgegen. Meine Spieler sind heiß und freuen sich auf dieses Spektakel. Wir werden alles raushauen, um gegen die Mainzer ein gutes Ergebnis zu erzielen. Natürlich bleiben wir realistisch. Roßbach ist der krasse Außenseiter in diesem Spiel. Doch im Fußball ist alles möglich", hat sich auch Ex-Profi Esch vom Pokalvirus mittlerweile anstecken lassen.

Wie groß die Euphorie im Oberligakader ist, zeigt die Tatsache, dass am frühen Donnerstagmorgen 17 Spieler im Koblenzer Stadion die Möglichkeit nutzten, sich an den Rasenplatz zu gewöhnen. "Ich war einfach platt. Die Jungs mussten zum Teil einen Tag Urlaub nehmen, nur um eine Stunde auf dem Rasen zu trainieren. Dafür auch noch einmal Dank an die Stadt Koblenz, die uns das ermöglicht hat", sagt Esch. Begleitet wurde das Abschlusstraining von zwei Kamerateams, die jede Bewegung der Wiedtal-Fußballer im Bild festhielten. Vom neuen Roßbacher Abwehrchef Eike Mund, der bis zum 30. Juni noch beim Regionalligisten TuS Koblenz unter Vertrag stand, gab es den einen oder anderen Tipp für seine Mitspieler.

Doch es gibt auch schon jetzt "kleine Verlierer" bei diesem Pokalhit. So müssen die dauerverletzten Mario Seitz, Gordon Addai und Sebastian Krautscheid auf der Tribüne Platz nehmen, anstatt dem Ball hinterherjagen zu können. Ansonsten sind alle anderen Roßbacher einsatzbereit. Besonders über die kurzfristige Rückkehr von Angreifer Norman Olck schon am Mittwoch im Oberliga-Derby in Wirges (2:2 – wir berichteten aktuell) freut sich Esch: "Er hat direkt viel Dampf entwickelt und die Mannschaft mitgezogen. Noch fehlt ihm allerdings die Kraft für 90 Minuten."

Wieder in den Kader zurückkehren wird auch Esch selbst. Auf seine Erfahrung und Übersicht kann der SVR noch nicht verzichten. Ebenso wird Jan-Patrick Kadiata wieder zur Stammelf gehören. Der Torjäger musste nach einigen eigensinnigen Aktionen im Spiel gegen Elversberg aus disziplinarischen Gründen in Wirges zunächst auf der Bank schmoren. "Die Sache ist aus der Welt. Mit seiner Schnelligkeit kann er für viel Unruhe sorgen", so Esch.

Auch taktisch hat sich der SVR-Trainer nach zwei Spielbeobachtungen der Mainzer bereits festgelegt. "Wir müssen in der Defensive eng stehen und dürfen keine Standards in Strafraumnähe zulassen. Ich denke da an die Spielweise von Chelsea im Champions League Finale gegen Bayern München", macht Esch aus der Taktik kein Geheimnis und fügt hinzu: "Mainz wird mit Sicherheit schnell die Entscheidung suchen und seinen berüchtigten Tempofußball aufziehen. Unser oberstes Ziel ist es, so lange wie möglich hinten die Null stehen zu haben."

Und vielleicht kann der Torjäger Esch nach seiner Einwechslung für die Entscheidung sorgen. Bis Sonntag darf jedenfalls im Wiedtal geträumt werden. Dies sieht auch SVR-Präsident Ingo Dittrich so: "Nach dem Vorverkauf rechnen wir mit 6000 Zuschauern. Die Unterstützung wird groß sein. Ich glaube fest an die Sensation."

Von unserem Mitarbeiter

Ludwig Velten

