Roßbacher Pokalfest mit vier Gegentoren

Hauptsache dabei gewesen – so könnte das Fazit der Oberliga-Fußballer des SV Roßbach/Verscheid nach dem Pokal-Festtag mit der Erstrundenpartie gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 lauten.

Die Roßbacher Oberliga-Fußballer mühten sich so gut es ging gegen die Bundesliga-Profis aus Mainz. Doch wie in dieser Szene waren die 05er (Eric Maxim Choupo-Moting, weißes Trikot) ihren Gegenspielern (hier Marius Kröner, Nr. 4) erwartungsgemäß meist klar überlegen.

Sportlich gab es für den Außenseiter außer Erfahrung nichts zu gewinnen. Die Mainzer siegten vor offiziell 3100 Zuschauern im Koblenzer Oberwerth-Stadion souverän mit 4:0 (2:0), sehr zur Freude ihrer gut 1000 Fans, die ihr Team 90 Minuten lang lautstark besangen.

Nach den zahlreichen Überraschungen des Pokalwochenendes hatten wohl auch die Roßbacher insgeheim gehofft, den Vier-Klassen-Unterschied durch ein mittleres Fußballwunder überbrücken zu können. Spielertrainer Thomas Esch, der sich die 90 Minuten wie angekündigt im lässigen Trainingsoutfit mit Turnschuhen vom Spielfeldrand aus anschaute, hatte den begnadigten "Ego-Zocker" Jan-Patrick Kadiata als einzige Sturmspitze aufgeboten, dahinter sollte Maycoll Canizalez als offensiver "Zehner" wirbeln.

Doch das Hauptaugenmerk des Oberligisten galt, wie nicht anders zu erwarten, der Defensivarbeit. Zwei Viererketten erwarteten die Mainzer Angriffe tief in der eigenen Hälfte und versuchten, dem Bundesligisten die Lust am Spielen zu nehmen. Die von Esch angekündigten Anleihen bei der "Chelsea-Taktik" waren unübersehbar.

Allerdings fehlt es dem SV Roßbach/Verscheid im Vergleich zum englischen Champions-League-Gewinner logischerweise an der individuellen Qualität. Das wurde beim frühen 0:1 deutlich, als Adam Szalai nach einer Ecke relativ ungehindert einköpfen konnte. "Dieses frühe Gegentor wollten wir eigentlich um jeden Preis verhindern", stellte Esch zur Pause fest, "aber wir haben den Rückstand weggesteckt und ganz gut dagegengehalten."

Auch weil Stefan Linnig im Roßbacher Tor bei einigen Chancen der Mainzer glänzend reagierte, so beim Kopfball von Eric Maxim Choupo-Moting (4.) oder gegen den frei stehenden Szalai (33.). Auch die eigenen Mitspieler konnten den tüchtigen Torsteher nicht überraschen; den verunglückten Kopfball von Adnan Behlulovic lenkte er mit den Fingerspitzen über die Latte (16.).

Immerhin vier Eckbälle erarbeiteten sich die Roßbacher in der Offensive, dazu kam ein Laufduell von Kadiata gegen 05-Kapitän Nikolce Noveski, bei dem der Stürmer es immerhin bis in den gegnerischen Strafraum schaffte. Für seinen Rückpass fand sich dann aber kein Abnehmer (31.).

Stattdessen zogen die Mainzer kurz vor der Pause das Tempo noch mal an und sorgten durch Szalais zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Sehenswert, wie der ungarische Nationalstürmer auf engstem Raum Eike Mund und Marius Kröner austanzte, ehe er den Ball ins lange Eck schlenzte. "Vermeidbar", kommentierte Trainer Esch das 0:2.

Der Plan des Torjägers außer Dienst, in der zweiten Halbzeit mit mehr Offensivkraft die Mainzer vielleicht doch noch mal in Schwierigkeiten zu bringen, war kurz nach Wiederbeginn obsolet, als Julian Baumgartlinger das 0:3 erzielte. Als mit Norman Olck dann doch ein weiterer Stürmer in die Partie kam, keimte kurz die Hoffnung auf einen Ehrentreffer auf. Doch die von Olck ausgehende Kombination über Raphael Bernard und Kadiata unterband 05-Keeper Christian Wetklo durch energisches Zupacken (71.) Da stand es schon 0:4 durch den agilen Choupo-Moting.

Auch da war Stefan Linnig chancenlos. Der beste Roßbacher im ungleichen Duell der ersten gegen die fünfte Liga wollte sich für seine gute Leistung nicht recht beglückwünschen lassen, ärgerte sich vielmehr vor allem über den zweiten Gegentreffer kurz vor der Pause. "Wenn wir mit 0:1 in die Halbzeit gehen, ist das doch ein anderes Gefühl", meint er. Dass sein Team bei diesem Spielstand aber eine reelle Chance auf die Sensation gehabt hätte, wollte Linnig nicht behaupten: "Das ging doch teilweise alles sehr schnell bei den Mainzern", stellte er fest. Bisweilen zu schnell für den tapferen Oberligisten, der sich nach dem Pokalabenteuer ab sofort wieder mit voller Kraft auf den Kampf gegen Abstieg konzentrieren darf.

Von unserem Redakteur

Stefan Kieffer