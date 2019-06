"Rock am Ring": Zwischen Kälte, Korn und Konzerten

Nürburgring

Nürburgring. Gegen 6 Uhr wird die Kälte so unerträglich, dass sie den Schlaf raubt. 7 Grad zeigt das Thermometer auf dem Handy an, die Füße in den Untiefen des Schlafsacks sind bereits taub, vom Boden aus zieht die Kälte in die Jacke und über den Rücken. Währenddessen hat sich die Feuchtigkeit nach Stunden durch die Außenhaut des Zeltes gearbeitet und fällt nun in feinen Tropfen auf den Boden. Aus einem Lautsprecher auf dem benachbarten Campingplatz dröhnt: „Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein“. Egal, ob im Hinblick auf mich oder die Witterung – die Worte erscheinen in diesem Moment in hohem Maße unpassend.