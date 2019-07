Adenau

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Dann stürmen rund 80.000 Menschen die Verbandsgemeinde Adenau und rocken am Ring. Damit am Nürburgring für kurze Zeit die Festivalgroßstadt entstehen kann, hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde Adenau, die sonst für 37 kleine Kommunen und 13.921 Einwohner zuständig ist, alle Hände voll zu tun.