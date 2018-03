Riecker: Kann sich alles umständlich machen

Kein Teaser vorhanden

Nicht nur Technik, auch Kraft gehört zum Fahrradtrial: Die Anstrengung ist Nils-Obed Riecker bei der EM in Weilrod anzusehen. Der Spanier Eloi Pare Caballe (links) beobachtet genau, wie sein Konkurrent die Aufgabe meistert. Foto: honorarfrei

Herr Riecker, Fahrradtrial klingt nach einem eher ungewöhnlichen Hobby. Wie kam es dazu?

Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Mein älterer Bruder Christopher hat damals von seinem Patenonkel ein Trialrad geschenkt bekommen, ist aber kaum damit gefahren. Dann habe ich das Rad genommen und bin damit immer durch die Gegend gefahren. Und dann hat mein Vater mich zu einem Wettkampf mitgenommen.

Wollten Sie einfach mal ausprobieren, ob Sie mit anderen Fahrern mithalten können?

Ja, ich weiß noch ich war sechs Jahre alt und habe den Anfänger-Wettbewerb in Hornberg gewonnen. Danach sind wir immer weiter zu Wettkämpfen gefahren. Es hat sich so ergeben.

Und dann sind sie dabei geblieben und haben sich verbessert. Wie muss man sich das Training überhaupt vorstellen?

Man kann im Prinzip überall trainieren, man kann sich alles umständlich machen. Aber im Westerwald gibt es keine Trialfahrer, höchstens Hobbyfahrer. Deshalb trainiere ich oft mit Rico Baak aus Bad Endbach, bei ihm gibt es auch ein entsprechendes Gelände. In Altenkirchen trainiere ich in der Stadt am Brunnen oder früher im eigenen Garten. Jetzt habe ich bei einer Firma einen kleinen Platz.

Wie oft sind Sie denn dann in der Woche auf dem Rad?

Ich mache jeden Tag etwas, ich will das einfach. Über den Winter habe ich einen Plan für das Fitnessstudio. Ansonsten fahre ich einfach los und versuche, meine Technik zu verbessern.

So ganz ungefährlich ist Ihr Sport aber wohl nicht. Ist Ihnen schon Schlimmeres zugestoßen?

Fallen gehört dazu, das ist ganz normal. Es sieht auch meist schlimmer aus, als es ist. Aber 2008 habe ich mir im Winter beim Training acht Zähne rausgeschlagen. Die sind aber zum Glück wieder angewachsen.

Wie ist die Reaktion der Leute, wenn sie Sie beim Training beobachten, und was sagen Ihre Mitschüler zu Ihrem ungewöhnlichen Hobby?

Viele, die mich beobachten, sind fasziniert und wollen Dinge noch einmal sehen oder drehen ein kleines Video davon. Andere sind erschrocken, vor allem, weil die Bremsen so laut quietschen. Meine Mitschüler unterstützen mich. Fünf Freunde sind sogar mit dem Auto zur EM gekommen und haben mich angefeuert.

Das hat dann ja wohl geholfen. Wie lief der Wettkampf bei der Europameisterschaft für Sie?

Als Siebter bin ich ins Finale gekommen und habe mich dort um einen Rang verbessert. Im Vorfeld musste ich noch mein Rad umbauen, beim Wettkampfrad war der Rahmen kaputt. So habe ich mein Ersatzrad mit neuen Teilen aufgebaut. Mit diesem Rad habe ich vorher nur zweimal trainieren können. Und bei der EM ist mir dann auch noch die Gabel gerissen, und die neue war schwerer. Auch das war ungewohnt.

Trotzdem zeigt die Erfolgskurve ja stetig nach oben...

Bei meiner ersten Deutschen Meisterschaft 2005 wurde ich mit zehn Jahren in der Klasse U 11 Zweiter; 2007 habe ich die Klasse U 13 gewonnen. 2009 wurde ich in der Klasse U 15 Dritter, mit den großen Rädern Vierter. 2010 hatte ich mir beim Snowboardfahren das Schlüsselbein gebrochen und musste mich dann wieder rankämpfen. 2007 wurde ich dann Deutscher Meister in der U 17 und mit den kleinen Rädern Fünfter. Dieses Jahr war ich in der U 19 Dritter, und nun Sechster bei der EM.

Das klingt nach viel Aufwand; Sie gehen in die Jahrgangsstufe 11. Wie lässt sich das alles mit der Schule verbinden?

Die Schule unterstützt mich, gibt mir auch mal einen Tag frei, damit ich zu Wettkämpfen fahren kann. Außerdem unterstützt mich meine Familie

Und wie soll es weitergehen, was haben Sie für die Zukunft geplant?

Während der Schulzeit will ich auf jeden Fall noch weiter fahren und die Zeit richtig nutzen. Danach plane ich ein FSJ im Ausland. Und später möchte ich Physiotherapeut werden, dann werde ich meinen eigenen Sport zurückstellen und eher andere fördern.

Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Was haben Sie sich denn sportlich vorgenommen?

Nächstes Jahr kann ich auch noch in der U 19 fahren – da hätte ich schon Chancen. Und auch bei der Weltmeisterschaft im September in Saalfelden in Österreich will ich noch mal richtig angreifen.

Das Gespräch führte

Oliver Treptow