Rheinlandmeisterschaft: Antony Henrykowski schießt SG Osterspai in die Endrunde

Antony Henrykowski (am Ball) entschied das Vorrundenturnier zur A-Klassen-Rheinlandmeisterschaft im Alleingang. Der Osterspaier traf sowohl gegen Rheinbreitbach als auch gegen Müschenbach und war der einzige Torschütze des Tages. Foto: Andreas Hergenhahn

"Das ist natürlich eine nette Zugabe für uns", sagte Osterspais Trainer Marc Mies, der fürs kommende Wochenende kein Testspiel ausgemacht hatte. "So können wir gegen zwei weitere Gegner antreten, die uns fordern werden. Das ist in Ordnung." Im Vorfeld damit gerechnet, dass seine Elf bei der Endrunde vertreten sein würde, hatte der SG-Coach nicht. Ein halbes Dutzend Spieler musste er ersetzen, darunter Leistungsträger wie Nico Helbach oder Adrian Knop. "Dass wir trotzdem beide Spiele für uns entschieden haben, kam unter diesen Voraussetzungen überraschend", gab Mies zu.

Allzu hoch hängen wollte er den Erfolg aber nicht. Nachdem sich die SG Müschenbach/Hachenburg (Meister Westerwald/Sieg) und der SV Rheinbreitbach (Meister Westerwald/Wied) in der ersten Partie nach regulärer Spielzeit 0:0 getrennt und die Müschenbacher im Anschluss das Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entschieden hatten, feierte Osterspai in der Folge zwei 1:0-Siege. "Gut gefallen hat mir, dass die Spieler, die sonst eher nicht die erste Wahl sind, alles gegeben haben und durchaus überzeugen konnten", lobte Mies, der sich darüber hinaus auf die Treffsicherheit von Antony Henrykowski verlassen konnte. Der Stürmer war gegen Rheinbreitbach in der 52. Minute zur Stelle und traf gegen Müschenbach per 15-Meter-Kracher in der 22. Minute.

"Wir gesagt, überbewerten will ich das nicht", betonte Osterspais Trainer. "Wir waren nicht in Bestbesetzung – und unsere Gegner waren es auch nicht. Es waren zwei normale Testspiele in der Vorbereitung, mehr nicht."

So sahen es auch die Kollegen. "Wir haben dieses Turnier genutzt, um viel zu testen", sagte Hachenburgs Trainer Marco Schnell, der den großen Hartplatz am Rhein im Gegensatz zu seinen Spielern schon lange kennt. "Vor zehn Jahren habe ich dort mit Neitersen gespielt", erinnerte er sich. "Jetzt wissen meine Jungs, was so auf sie zukommt." Ein Stunde Fahrt für eine Strecke, dann die Pause zwischen der ersten und der dritten Partie und noch ein paar Verzögerungen obendrein – ganz nach Wunsch verlief der Samstagnachmittag aus Sicht der Müschenbacher sicher nicht. "Der Termin hat vielleicht nicht optimal in unser Programm gepasst, aber wir haben ihn passend gemacht", sagte Schnell, der insgesamt 19 Spielern Gelegenheit gab, sich für die Bezirksliga-Saison zu empfehlen. Seine Erkenntnis: "Beide Gegner waren gut, da wird uns auch in den Punktspielen nichts geschenkt." Insgesamt rechnet er mit "einer guten, ausgeglichenen Liga". Angst habe er nach dem Turnier weder vor Osterspai noch vor Rheinbreitbach, wo seine Elf am ersten Spieltag gastiert. "Aber wir werden uns in jedem Spiel strecken müssen."

"Auf Augenhöhe" sah auch der dritte Übungsleiter die Meistermannschaften aus dem Bezirk Ost. "Fußballerisch fand ich Müschenbach noch etwas stärker", sagte Rheinbreitbachs Trainer Michael Blankenheim, der betonte: "Wir hätten in beiden Spielen ein Tor machen können und nicht unbedingt ausscheiden müssen." Nachdem er mit seiner Mannschaft "hart und viel trainiert" hat, kam das Turnier in Osterspai als Test, "den ich nicht groß bewerten will". Blankenheims wichtigste Erkenntnis: "Verstecken müssen wir uns mit Sicherheit vor keiner dieser Mannschaften." Bei zwei Toren in drei Spielen klingt diese Einschätzung durchaus plausibel.

Von unserem Redakteur Marco Rosbach