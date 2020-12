Pressemeldung der Polizei Daun vom 15.12.2020

12.2020, 10.00 Uhr bis 13.12.2020, 19.00 Uhr



Erneut entsorgten unbekannte Täter in der Gemarkung von Gerolstein-Roth diversen Müll. Zeugen fanden im Flurstück, In der Hasengich, dieses befindet sich in der Nähe der Rother Kapelle, einige Bauabfälle vor. Es wurden Betonreste, Plastikeimer, Isolierband und Kunststoffteile illegal entsorgt. Die Polizei Gerolstein sucht auch hier wieder nach Zeugen, 06591-95260.



