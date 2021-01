Pressemeldung der Polizei Daun vom 07.01.2021

01.2021, 20.30 Uhr bis 06.01.2021, 08.00 Uhr



Unbekannte Täter entwendeten ein E- Bike, welches an einem Wohnmobil angehhängt war. Das Fahrrad war mittels Schloss gesichert und wurde von den Tätern aufgebrochen. Der Besitzer hatte im Vorfeld jedoch bereits Sattel und Akku des E-Bikes demontiert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gerolstein, 06591-95260.



Ereignis: Diebe entwenden Radlader und verursachen Unfall



Ort: Kirchweiler



Zeit: 05.01.2021 bis 06.01.2021



Unbekannte Täter entwendeten aus einem nahegelegenen Steinbruch einen großen Radlader und fuhren mit diesem durch die Ortslage von Kirchweiler. Dort kollidierte der Fahrer unter anderem mit einem abgestellten PKW. Aufmerksame Zeugen nahmen den Vorfall wahr und informierten die Polizei. Die Arbeitsmaschine wurde nach dem Ereignis in Richtung Pelm weggefahren. Der ca. 25 Tonnen schwere Radlader konnte zwischenzeitig aufgefunden werden, die Täter hatten ihn abgestellt. Die Polizei Daun sucht weitere Zeugen, 06592-96260.



