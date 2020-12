Pressemeldung der PI Bendorf für das Wochenende 17.12.- 20.12.2020

Laut dem Geschädigten hatte dieser sein Mountainbike in der Tiefgarage seines Anwesens abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz gelbes Mountainbike der Marke Mirage.



Bendorf – Einbruchsdiebstahl: In der Zeit vom 17.12.2020- 18.12.2020 wurde in der Hauptstraße in Bendorf in einen Imbissgrill eingebrochen. Der/die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Grill und entwendeten u.a. einen darin aufgestellten Zigarettenautomaten. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, sich bei der Polizei Bendorf unter der 02622-9402-0 zu melden.



Bendorf- Verstoß Betäubungsmittelgesetz I: Am 19.12.2020, gegen 01: 00 Uhr, wurde im Rahmen einer Personenkontrolle in Bendorf bei dem 27-jährigen Beschuldigten aus Bendorf eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Bendorf- Verstoß Betäubungsmittelgesetz II: Am 19.12.2020, gegen 18:00 Uhr, wurde bei einem 24-jährigen aus der VGV Vallendar bei einer Kontrolle in Bendorf eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt.



Bendorf- Trunkenheitsfahrt I: Am 17.12.2020 gegen 20:00 Uhr, fiel mehreren Zeugen ein Fahrzeug auf, was unsicher geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 29-jähriger aus der VGV Vordereifel eine „Alkoholfahne“ festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Bendorf- Trunkenheitsfahrt II: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei dem 22-jähriger Fahrzeugführer aus Bendorf Verdachtsmomente hinsichtlich eines vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsums festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.



