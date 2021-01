Presseerstmeldung: Dachgeschoßbrand, Bendorf, Bendorfer Str. 48

Am heutigen Tag, gg. 23.30 Uhr ging eine Meldung über einen Dachgeschoßbrand an der o. Adresse ein. Dieser brenne lichterloh. Die Angaben fanden sich vor Ort bestätigt vor.

Bendorf Rhein (ots) – Am heutigen Tag, gg. 23.30 Uhr ging eine Meldung über einen Dachgeschoßbrand an der o.a. Adresse ein. Dieser brenne lichterloh. Die Angaben fanden sich vor Ort bestätigt vor. Es ist derzeit nicht bekannt, ob sich noch eine Person im Dachgeschoß aufhält.



