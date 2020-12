Pressebericht zum Wochenende 11.13.12.2020

Diebstahl eines Zigarettenautomates in Alterkülz In Alterkülz in der Hauptstraße kam es in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag zum Diebstahl eines Zigarettenautomates.

Hinweise auf den/die unbekannten Täter/in werden an die Polizeiinspektion Simmern (pisimmern@polizei.rlp.de oder 06761-9210) erbeten.



Fahren ohne Fahrerlaubnis in Kirchberg



Bei einer Verkehrskontrolle in Kirchberg stellte sich am Freitagabend heraus, dass ein 71-jähriger Fahrzeugführer ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Der Kontrollierte durfte die Weiterfahrt nicht fortsetzen und muss sich nun einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.



