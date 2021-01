Pressebericht der PI Lahnstein vom Wochenende 08.01. – 10.01.2021

In zwei Fällen waren die nicht angepassten Fahrgeschwindigkeiten bei winterlichen Straßenverhältnissen unfallursächlich.



Lahnstein



Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Samstag, den 09.01.2021, konnte gegen 16:18 Uhr in der Brückenstraße durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Fahrzeugführer eines Gespanns aus Pkw und Anhänger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Führerschein des Fahrers rechtskräftig durch eine gerichtliche Entscheidung eingezogen und dieser somit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde in der Folge untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.



Koblenz



Einbruch in Kath. Missionswerk



Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.01.2021, 11:30 Uhr, bis Samstag, den 09.01.2021, 09:30 Uhr, kam es in einem kath. Missionswerk in der Ravensteynstraße in Koblenz zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einwerfen eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude, aus dem anschließend Spendengelder entwendet werden konnten.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, sich telefonisch oder schriftlich auf hiesiger Dienststelle zu melden.



