Powergirls überzeugen bei der WM in den USA

Tragen in Tampa stolz den schwarz-rot-goldenen Trainingsanzug mit dem Bundesadler: Die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein Katrin Ryan, Gianna Conradt, Jessica Schröder, Caroline Weinz und Vanessa Rohr.

Foto: Stefan Weinz – privat

In der Gesamtwertung kamen die Idar-Obersteinerinnen, die unter dem Namen "Powergirls" an den Start gehen, auf den 21. Platz unter 25 Teams. Da bei den Weltmeisterschaften aber auch Titel in den Einzelwertungen vergeben werden, durften sich die "Powergirls" über weitere gute Platzierungen freuen. Das herausragende Ergebnis erreichten Caroline Weinz und Gianna Conradt in der Disziplin, in der zwei Mädchen gleichzeitig springen und es sehr stark auf die Synchronität ankommt. Dort kamen die beiden unter 27 Paaren auf einen starken 13 Rang. Diese Platzierung ist umso höher zu bewerten, da es in anderen Ländern für jede Disziplin Spezialisten gibt, die sich auf einen Bereich konzentrieren und nur dort starten. Die Deutschen, in diesem Fall die Idar-Obersteinerinnen, sind dagegen Allrounder, versuchen in allen Disziplinen stark zu sein, da hierzulande Meisterschaften nur in den Gesamtwertungen ausgetragen werden und diese ja auch als Qualifikation für die WM gelten. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der 15. Platz von Katrin Ryan, Jessica Schröder und Gianna Conradt in der Disziplin, in der zwei Mädels das Seil schlagen und eine turnt, als tolles Resultat anzusehen. Eine bessere Platzierung war sogar möglich, doch die Höchstschwierigkeit am Ende der Übung klappten nicht. Wäre sie noch in die Wertung eingeflossen, hätte es in Richtung Top Ten gehen können.

Der Fehler verwunderte kaum. "Die Mädels sind unheimlich nervös gewesen. Stefan Weinz, der das Team in den USA betreut, hat mir berichtet, dass einige der Mädels vor dem Wettkampf gar nicht ansprechbar gewesen waren. So nervös waren sie", berichtete Steffi Ackermann. Die Nervosität hatte sich auch gleich zu Beginn in den Speed-Disziplinen bemerkbar gemacht. Punktemäßig lagen die Idar-Obersteinerinnen auf dem Niveau der deutschen Meisterschaften, obwohl sie einige Hänger hatten. "Und bei der DM waren wir ohne Hänger durchgekommen. Das bedeutet, dass die Mädels jetzt auch noch mal im Speedbereich einen Schritt nach vorne gemacht haben", analysierte Steffi Ackermann. Ihr war auch aufgefallen, dass Rope-Skipping, eine rasante Form des Seilspringens, immer internationaler wird. "Die Asiaten sind mächtig im Kommen", erklärt Steffi Ackermann. Eine Tendenz, die übrigens auch in anderen Teildisziplinen des Turnens zu erkennen war und ist. Im Trampolinturnen beispielsweise haben die Chinesen in den vergangenen Jahren das Zepter in die Hand genommen.

Doch zurück zum Rope-Skipping: Mit Spannung wurde natürlich der Freestyle erwartet, die Königsdisziplin, eine Art Kür. Dort stieß auch noch Vanessa Rohr zu den anderen vier Springerinnen. Die Idar-Obersteinerinnen zeigten ihre neue Kür erstmals in einem Wettkampf. "Wir haben die Elemente bisher immer so ausgewählt, dass wir möglichst wenig Hänger haben. Aber das geht bei einer WM natürlich nicht. Da haben wir viel schwierigere Elemente eingebaut und gezeigt. Dass dann nicht alles klappt, ist klar. Aber die fünf haben das so gut wie noch nie gemacht", freute sich Steffi Ackermann. Platz 17 war der verdiente Lohn für die gute Vorstellung. Dabei steigerte sich auch Katrin Ryan, die sich selbst extrem unter Druck gesetzt hatte und der so ein paar Fehler unterlaufen waren. "Ihre amerikanische Oma war in der Halle", erklärte Steffi Ackermann die zusätzliche Nervosität ihrer Vorzeige-Skipperin. "Später hat sich Katrin dann aber gefangen." Und das ist mit Blick auf den Einzelwettbewerb am Dienstag natürlich von großer Bedeutung. Katrin Ryan soll dann erneut die Farben des TV Oberstein und Deutschlands vertreten. Allerdings steht aufgrund einer Mandelentzündung, die gestern vom einem Arzt behandelt wurde, ein dickes Fragezeichen hinter ihrem Einzel-Start. Olaf Paare