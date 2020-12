Polizei Zell sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 27.12.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 28.12.2020, 08:50 Uhr, kam es in Walhausen (Hunsrück) zu einer Verkehrsunfallflucht.





Im Bereich der Schulstraße, an der dortigen Bushaltestelle wurde ein Bushaltestellenschild und Hinweisschild der Gemeinde Walhausen durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise werden an die Polizei Zell, Tel.: 06542-98670 erbeten.



