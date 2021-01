Bullay

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14.01.2021, in der Zeit von 08:30 Uhr – 09:30 Uhr, parkte ein grauer Kia ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße Bullay, in Höhe der Hausnummer 21. In der genannten Zeit wurde der PKW vermutlich beim Vorbeifahren an der hinteren Stoßstange beschädigt.