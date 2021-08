Pflegenotstand, Leerstände, Klimawandel: Das ist nur eine kleine Auswahl an Themen, auf die fünf Bundestagskandidaten in einer Wahlkampfveranstaltung des DGB-Kreisverbands eine Antwort geben mussten. 90 Sekunden hatten sie Zeit, sich zum jeweiligen Thema zu äußern, nicht gerade viel, um in das Problem einzudringen.