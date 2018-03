Polch steht kurz vor dem Aufstieg

Kein Teaser vorhanden

Durchgesetzt hat sich der VfB Polch (rote Trikots) nicht nur in dieser Szene, die Maifelder gewannen auch das Entscheidungsspiel um den A-Klassen-Aufstieg gegen den SV Kripp (weiße Spielkleidung). Das 3:1 hilft Polch allerdings nur, wenn die SG Leimbach nicht aus der Bezirksliga absteigt.

Foto: D. Walz – Dominik Walz

Der VfB Polch musste in Mendig trotz optischer Vorteile lange warten, ehe der eingewechselte René Buchholzer mit einem trockenen 20-Meter-Schuss zum erlösenden 1:0 traf (79.). Die Entscheidung besorgte Ibrahim Jaha, der zunächst einen Polcher Konter in der 86. Minute zum 2:0 abschloss und in der Nachspielzeit auch den dritten VfB-Treffer besorgte. Marco Leimbachs Tor für Kripp war nur noch Ergebniskosmetik (90.+3).

Der SV Kripp spielte zwar ordentlich mit, war vor Leimbachs Treffer aber nur zu einer echten Torchance gekommen. Nils Meyer konnte einen Flugkopfball nach fünf Spielminuten nicht im Polcher Gehäuse von VfB-Schlussmann Marc Schweitzer unterbringen. Schweitzer, der wohl beste Torhüter der Kreisliga B Mayen, musste kurz vor dem Seitenwechsel das Feld verletzt verlassen, für ihn hütete der 43-jährige Jörg Probstfeld das Tor. Der Routinier verbrachte einen ruhigen Abend. Vollbeschäftigung erlebte sein Gegenüber Kai Linscheid kurz vor dem Polcher 1:0, als er gegen Henning Haardt und Thomas Vohs Kopf und Kragen riskieren musste. Bei Buchholzers vorentscheidendem 20-Meter-Schuss war aber auch Linscheid machtlos. dag, maw