Platz vier ist ein Erfolg, fühlt sich aber nicht so an

Mainzer Schwimmer verpasst mit der 4x200-Meter-Freistilstaffel eine Medaille nur um 29 Hundertstel.

London – Die letzten Meter waren eine Qual. Als Clemens Rapp nach der dritten Wende auf dem Weg ins Ziel war, standen seine Mitstreiter am Beckenrand des Londoner Aquatics Centers und waren dem Ausflippen nah.

Paul Biedermann schleuderte zu seinen Anfeuerungsrufen die Arme durch die Luft, Tim Wallburger brüllte sich die Lunge aus dem Leib, und Dimitri Colupaev, mit den Händen auf den Startblock trommelnd, biss sich vor lauter Anspannung fast die Zunge ab.

"Das war krass"

Als Rapp, der Schlussmann der deutschen 4x200-Meter-Freistilstaffel im Finale, dann anschlug und die Blicke des deutschen Quartetts zur Anzeigetafel gingen, fiel die Kraft aus den Gesichtern. "Das war krass", schilderte Colupaev gestern im Telefonat mit der MRZ den Moment, in dem ihm bewusst geworden war, dass er und seine Kollegen eine olympische Bronzemedaille soeben hauchdünn verpasst hatten.

„Das war kein schönes Gefühl. Das war auch kein schlechtes Gefühl. Das war einfach gar kein Gefühl.“

"Ich habe so etwas noch nie erlebt", sagte Colupaev, "ich kann das auch gar nicht richtig beschreiben, was ich in diesem Moment empfunden habe. Es war, als wäre ich in ein tiefes Loch gefallen, und in dem war ich auch eine Stunde später noch drin." Mit dem Schicksal gehadert oder im Kopf die Zeiten durchgerechnet habe er nicht, sagte der Mann vom SSV Undine Mainz. "Ich habe über gar nichts nachgedacht. Da war nur noch Leere. Wir haben alle nur noch dagesessen, einfach nur noch dagesessen."

Dem frustrierenden Resultat war ein großer Kampf um Edelmetall vorausgegangen, der an Spannung schwer zu überbieten war, den das deutsche Quartett nach Meinung mancher Experten allerdings schon auf den ersten 200 Metern verloren hatte. Paul Biedermann nämlich legte als Startschwimmer in 1:46,15 Minuten zwar die schnellste deutsche Zeit hin, blieb damit aber sechs Zehntel über seiner Zeit aus dem Einzelfinale. "Aber es wäre wirklich völliger Quatsch, wenn man jetzt sagen würde, Paul hätte uns die Medaille verloren", weist Colupaev, in 1:46,36 Minute der zweitschnellste Deutsche, entsprechende Kritik zurück. "Die Schuldfrage ist völlig unangebracht. Man muss immer alle Zeiten einbeziehen."

Gewonnen oder verloren?

Das hatte kurz nach dem Ende des Rennens auch der ehemalige Weltklasseschwimmer Christian Keller in seiner Eigenschaft als ZDF-Experte formuliert: "Man startet als Team, man gewinnt als Team, man verliert als Team."

Im aktuellen Fall lässt sich trefflich darüber streiten, ob die deutsche Staffel gewonnen oder verloren hat. Einerseits: Die Zeit von 7:06,59 Minuten war exzellent; nur einmal war ein 200-Freistil-Quartett des DSV-Quartett schneller, das jedoch mit den inzwischen verbotenen Ganzkörperanzügen. Andererseits: Die USA (6:59,70), Frankreich (7:02,77) und China (7:06,30) schlugen am Dienstagabend früher an.

"Ich weiß nicht, ob unser vierter Platz ein Erfolg war", sagt Colupaev. "Ich glaube schon, Vierter bei Olympia war ich schließlich noch nicht, deshalb würde ich es als Erfolg einstufen. Es fühlt sich aber nicht so an."

Es fühlte sich, das zeigten die Fernsehbilder, eher so an, als müsse der Mainzer den Startblock zertrümmern; erstaunlich genug, dass Colupaev sich bei den Schlägen auf den Block nicht die Hände gebrochen hat. Wut war es nicht, nur grenzenlose Enttäuschung. Und die Anspannung, die jetzt rausmusste. Der Kampf, den sein Mannschaftskollege Rapp dem chinesischen Olympiasieger über 400 Meter, Sun Yang, lieferte, hatte auch die drei anderen deutschen Staffelschwimmer mitgenommen. "Das war so knapp, da würde man ihm auf der letzten Bahn gerne helfen", berichtete Colupaev. "Ihn an der Hand packen und an die Wand ziehen..."

Dennoch: 2012 war ein gutes Jahr

Bei aller Frustration: 2012 sei ein gutes Jahr für ihn gewesen, sagt Colupaev ("Wenn ich die Kurzbahn-DM im Dezember nicht verhaue..."). Mit Staffelgold und -silber bei den Europameisterschaften und dem vierten Platz in London "war das eine super Saison, da kann ich mich auf keinen Fall beschweren". Freuen kann der Mainzer, der seit zwei Jahren in Los Angeles studiert und trainiert, auch darüber, dass die Verrenkungen, die er in der Olympiavorbereitung auf sich genommen hatte, sich ausgezahlt haben. "Und ich bin froh und stolz, dass ich in der Lage war, meine Leistung auf Knopfdruck abrufen zu können. Obwohl der Druck verdammt groß war."

In den verbleibenden anderthalb olympischen Wochen kann Colupaev jetzt ganz einfach die Spiele genießen. In den noch ausstehenden Schwimmwettbewerben wird er die anderen DSV-Athleten anfeuern, sich mit seiner Mutter Galina treffen, die für ein paar Tage in London weilt und auch am Dienstag im Aquatics Center saß, sich entspannen.

In vier Jahren finden die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro statt. Colupaev wird dann 26 Jahre alte sein. Jung genug, um sich seinen Traum von einer Medaille im Zeichen der Ringe noch zu verwirklichen.

Peter H. Eisenhuth

1:46,36 Minute benötigte Dimitri Colupaev für seinen Part im Finale über 4x200 Meter Freistil. „Umgerechnet auf ein Einzelrennen wären das etwa 1:47 Minute“, sagt der Staffel-Europameister – „aber auch das wäre für mich eine neue persönliche Bestzeit gewesen“.