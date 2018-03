Piroth-Nachfolge fix! Biebertals neuer Trainer heißt Mario Esser

Kein Teaser vorhanden

Eingefädelt hat die Verpflichtung ein Biebertaler Urgestein. Peter Molitor kennt Esser aus der Zeit beim TuS Uhler bestens und gab dem Biebertaler Vorsitzenden Willi Bohn den Tipp. Doch Molitor war nicht nur der "Verbindungsmann", er ist ein Bestandteil in der Konstellation mit Esser. Molitor kehrt ebenfalls ins Biebertal zurück, dort spielte er bereits von 1996 bis 2006. Der 42-Jährige soll dem jungen Keeper Tom Steffens, der zuletzt wegen einiger Patzer in die Kritik geriet, "Sicherheit vermitteln", wie es Willi Bohn nennt. Molitor sieht sich selbst nur als "Notnagel", er will hauptsächlich in der Trainingsarbeit seine Erfahrung an Steffens weitergeben.

Auch Esser – ebenfalls 42 Jahre alt – zieht seine Schuhe wieder an, um eine Alternative für den Sturm zu sein. "Mario ist aber in erster Linie Trainer", sagt der Vorsitzende Bohn. Esser, der telefonisch nicht zu erreichen war, schaute sich am Sonntag das 0:2 in Niederburg an und sah eine tapfer kämpfende, aber wirkungslos auftretende Biebertaler Elf.

Esser übernimmt den Ex-Bezirksligisten auf einem Abstiegsplatz. Momentan müssten vier Klubs das Kreisoberhaus verlassen, Biebertal ist Viertletzter mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. "Eine Chance hast du immer, aber es wird enorm schwer. Die A-Klasse ist in dieser Saison kein Zuckerschlecken", sagt Bohn. Der Vorsitzende erhofft sich von seinem neuen Trainer, dass er den Negativtrend (sechs Niederlagen in Serie) schnellstmöglich stoppt. Die erste Gelegenheit gibt es dazu am Sonntag – und das ausgerechnet bei seinem Heimatverein Boppard. Dort wohnt Esser, dort hat er schon gespielt und auch trainiert.

