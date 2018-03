Pfingstreiter brachten gute Wünsche aus

Aus unserem Archiv

Heddesdorf

Ganz ohne „Schießeisen“, wie es noch in den 20er-Jahren im Westerwald üblich war, dafür aber mit reichlich Ausdauer, guten Wünschen auf den Lippen und alten Stalllaternen in den Händen: So zogen die Heddesdorfer Pfingstreiter über viele Jahrzehnte in den ersten Stunden des neuen Jahres durch den Stadtteil und den alten Dorfkern. Erst kurz vor der Jahrtausendwende endete die Tradition des Neujahrsansagens in Heddesdorf. „Viele alte Heddesdorfer waren gestorben, und viele Zugezogene haben die Tradition verstanden. Manche haben uns beschimpft, wenn wir geklingelt haben oder gleich die Polizei gerufen“, erklärt Volker Runkel, früheres Vorstandsmitglied der Burschengesellschaft das Aus des alten Neujahrsbrauchs.