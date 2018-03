Perfekter Auftritt für das H&S-Rallyeduo

Kein Teaser vorhanden

Bei der 23. ADAC-Litermont-Rallye beherrschten Oliver Schumacher und Lars Mysliwietz im H&S-Ramseger-Citroën C2R2 Max die Konkurrenz in der Division 5 klar und siegten mit elf Bestzeiten überlegen.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Auf den elf zu absolvierenden Sonderprüfungen mit einer Länge von insgesamt 132 Kilometern zeigten die Akteure des Fluterscher Teams großen Rallyesport. Auf allen elf Prüfungen fuhren sie nicht nur jeweils die Bestzeiten in ihrer Division fünf und deklassierten ihren Mitbewerber um den Divisionssieg mehr als deutlich, sondern mischten auch in der Gesamtwertung um den Tagessieg kräftig mit. Gleich dreimal gelang es ihnen dabei, mit ihrem kleinen Ramseger-Citroën C2R2 Max in die Phalanx der Fahrzeuge der großen Division 1 und der Allrad-Fahrzeuge einzubrechen und mit der jeweils drittschnellsten Zeit überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Dabei gehörte das H&S-Duo immer zu den fünf schnellsten Teams im Feld. "Das war perfekt", freute sich auch Teamchef und Co-Pilot Schumacher. "Wir haben im Cockpit sehr gut gearbeitet, das Team war perfekt, und unser Auto hat problemlos funktioniert. Wir sind rund und schnell gefahren, haben die spitzen Steine auf der Strecke und damit auch mögliche Reifenschäden vermeiden können und haben uns so von Anfang an klar durchsetzen können."

Allerdings musste das H&S-Duo die Führung in der Masters-Gesamtwertung trotz des Divisionssiegs zunächst abgeben. Weil von den sechs Vorlaufergebnissen nur die vier besten mit in die beiden Endläufe genommen werden, konnten die Teams, die bisher noch nicht viermal gepunktet haben, ihren Zählerstand verbessern.

David Richter, der Junior des H&S-Rallyesport-Teams, und Co-Pilot Sebastian Kröniger (Bayreuth) mussten im zweiten H&S-Citroën C2 aufgeben. Nach dem Ausfall der Servolenkung verausgabte sich der Wiesbadener dermaßen, dass er nach dem Zwischenstopp am Samstagmittag, aussichtsreich auf Klassenrang zwei liegend, mit Kreislaufproblemen nicht mehr antreten konnte.

In der 5. ADAC-Ostsee-Rallye findet am 7. und 8. September der letzte der sechs Vorläufe zur ADAC-Rallye-Masters-Serie statt. Dann wollen sich Oliver Schumacher und Lars Mysliwietz eine gute Ausgangsposition für die beiden Finalläufe Ende September und Anfang Oktober verschaffen. jogi

Gesamtstand ADAC-Rallye-Masters nach fünf Läufen: 1. Kim Boisen/Jesper Petersen, BMW M3, 110 Punkte; 2. Lars Mysliwietz/Oliver Schumacher, Ramseger-H&S-Citroën C2R2, 109; 3. Asja Zupanc/ Blanka Kacin, Mitsubishi Lancer Evo, 106.