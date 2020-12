Parkanlage soll nach und nach wachsen

Im kommenden Frühjahr soll der Botanische Garten in Hahnstätten teileröffnet werden. Im Gelände wird der Blick der Besucher rundherum auf Grün treffen, denn die Parkanlage ist bewusst etwas tiefer gelegt, damit die Menschen in die Anlage eintauchen können.

Der rund 200 Meter lange Wasserlauf beginnt und endet mit zwei Springbrunnen. Dazwischen ist ein Wasserfall eingebaut. Uli Pohl Auf einer großen Schautafel vor dem Eingangsgebäude an der Jahnstraße können sich Interessierte über die komplette Gestaltung informieren. Uli Pohl Die Unterkonstruktion der rund 250 Quadratmeter großen Seebühne, die wie eine Insel im 4000 Quadratmeter großen See liegt. Sie wird durch einen schwenkbaren Steg mit dem „Festland“ verbunden. Uli Pohl Christian Droop vor dem Laubengang. Der Tunnel wurde als eines der ersten Elemente im Botanischen Garten angelegt. Uli Pohl Das sieht doch schon (fast) fertig aus: Der Rosengarten hinter dem Eingangsgebäude bildet künftig das Entree zum Botanischen Garten. Die Wege dort werden – wie in der Parkanlage – nahezu barrierefrei angelegt. Uli Pohl Das Eingangstor zum japanischen Steingarten, der sich zurzeit in der Endbauphase befindet. In unmittelbarer Nähe wird ein Teehaus errichtet. Uli Pohl Fitnessgeräte stehen bereits: Der Mehrgenerationenplatz bietet verschiedenen Freizeitmöglichkeiten. Uli Pohl

Auch über Eintrittspreise haben die Investoren schon nachgedacht. Ungefähr 4 bis 5 Euro sollen auswärtige erwachsene Besucher zahlen. Für Einheimische wird eine Familienjahreskarte angeboten, die einen eher symbolischen Preis haben soll. Kinder haben freien Eintritt. Eine Kooperation mit regionalen Tourismusstellen ist vorgesehen.

Langfristig tragen soll sich der Botanische Garten durch die erzielten Einnahmen. So sollen die dort erwirtschafteten landwirtschaftlichen Produkte in heimischen Geschäften verkauft werden. Weitere Einnahmen sollen aus den vielfältigen kulturellen Veranstaltungen erzielt werden.

Wie Initiator Christian Droop berichtet, soll der Park nach und nach weiter wachsen. Wie schon in den vergangenen Jahren will die Investorengruppe dabei überwiegend mit heimischen Betrieben arbeiten. up