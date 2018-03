Olympia: Silbereisen und Wu erfüllen Plicht – Jetzt wartet Japan

Kein Teaser vorhanden

Kristin Silbereisen steht mit dem Team im Viertelfinale. Foto: dpa

Allerdings wurde Ivancan zum Auftakt einmal mehr ihrem Ruf als Spätstarterin gerecht. Im ersten Olympia-Match ihres Lebens verlor sie Satz Nummer eins mit 7:11 – und wurde erst sicherer, als sie den zweiten Durchgang, nach einer scheinbar komfortablen 7:3-Führung, knapp mit 15:13 für sich entschieden hatte. Letztlich reichte es zu einem Vier-Satz-Erfolg. Eine klare Sache war das anschließende 3:0 von Wu gegen Lay Jian Fang. "Dudu" präsentierte sich ebenso überlegen wie beständig und gewann dreimal mit 11:7. Spannender ging es im Doppel zu. Zwischen Wu und ihrer Kroppacher Kollegin Kristin Silbereisen und Miao/Vivian Tan entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das die deutsche Paarung nicht zuletzt aufgrund ihrer Nervenstärke mit 3:1 (11:6, 9:11, 12:10, 12:10) gewann. "Es war schwierig, gegen sie in unseren Rhythmus zu finden", so Silbereisen. "Sie spielen ein ungewohntes Tempo mit ihren Noppen." Bundestrainerin Schöpp meinte: "Für so ein Spiel ist ein 3:0 im Ergebnis gut. Uns war klar, dass das ein Pflichtsieg war, aber das macht es nicht leichter, wenn es das erste Spiel im Turnier ist."

Am Samstagnachmittag folgt nun die Kür gegen die an zwei gesetzten Japanerinnen, die beim 3:0 gegen die USA wie erwartet keine Mühe hatten und keinen einzigen Satz abgaben. Die deutschen Frauen haben bei der Heim-WM im Frühjahr sogar zweimal mit 0:3 gegen das Team aus Asien verloren – deutliche Niederlagen, auch wenn es in einzelnen Matches durchaus Siegchancen gab. Dies will Schöpp zum Anlass nehmen, um ihren Spielerinnen den Glauben an einen Überraschungssieg zu vermitteln. "Bei Olympia ist der Trainer auch als Psychologe gefragt", weiß die frühere Kroppacherin. Die Nervosität vor und während des Wettkampfes sei aufgrund der besonderen Situation ungewöhnlich groß.

Ein grundsätzliches Problem: Das olympische Spielsystem ist ein Nachteil für das deutsche Team, weil es international das einzige mit Doppel ist. Hier hat Schöpp praktisch keine Alternative, denn Ivancan ist Defensivspielerin, und Angriff-Abwehr-Doppel sind problematisch, auf höchstem Niveau eigentlich nicht konkurrenzfähig. Deshalb muss sich Schöpp – wie gegen Australien geschehen – praktisch für das Kroppacher Doppel Wu/Silbereisen entscheiden, was bedeutet, dass "Dudu" als beste deutsche Spielerin nur ein Einzel spielen kann und das Team obendrein leichter auszurechnen ist. Der Debütantin Ivancan kommt als zweifache Einzelspielerin eine Schlüsselrolle zu. Oder hat Schöpp gegen Japan eine Überraschung parat? Sie könnte auch das Doppel opfern, um Wu bei einem engen Spielverlauf zwei Einzel zu ermöglichen.

Von unserem Mitarbeiter René Adler