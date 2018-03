Olympia: Mocki fiebert heutigem Auftritt entgegen

Kein Teaser vorhanden

Bei der Europameisterschaft in Helsinki lief Sabrina Mockenhaupt von der LG Sieg auf Rang fünf. Heute Abend will die 31-Jährige in London über 10 000 Meter wieder ein gutes Ergebnis erzielen.

Foto: dpa

Denn nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation im Marathon warf sie ein Ermüdungsbruch im Fuß am Neujahrstag zurück. Sie plante neu, konzentrierte sich fortan auf die 10 000 Meter und kam vier Monate später wieder zurück: Erst gewann sie den DM-Titel, und im Juni unterbot sie beim Europacup in Bilbao dann die Qualifikationsnorm von 31:45 Minuten in 31:36,76 Minuten deutlich.

Unter ihrem neuen Kompetenzteam – bestehend aus ihrem früheren Trainer Heiner Weber sowie Carsten Eich (Trainingsmethodik), Olaf Ernst (IAT Leipzig) und Manager Oliver Mintzlaff – hatte sie die Freude am Laufen wiedergefunden. "Zuletzt hatte ich 2008 so viel Spaß", hatte Mockenhaupt vor der Europameisterschaft erklärt. In Helsinki belegte sie den fünften Rang. Sie hatte sich mehr ausgerechnet, musste aber auch einsehen: "Vielleicht muss ich dafür Tribut zollen, dass ich verletzt war."

Nach der mühsamen Aufbauphase konnte Mockenhaupt ihre Form von Bilbao noch nicht halten. Doch zuletzt holte sie sich den Feinschliff im Trainingslager in St. Moritz, ihrem dritten in diesem Jahr. Am Mittwochabend kam sie dann über Zürich in London an. Gestern standen die Besichtigung der Trainings- und Wettkampfstätten sowie ein leichter Dauerlauf über sechs Kilometer auf dem Programm. "Mein Abschlussprogramm ist gut gelaufen", sagt Mockenhaupt und fiebert ihrem dritten Olympia-Auftritt entgegen: "Jetzt will ich es endlich auf die Bahn bringen."

Dafür fokussiert sich die 31-Jährige aus Obersdorf nun voll auf ihr Rennen, verbot sich selbst bis zum Wettkampf Internet und andere Medien. Mit einer Prognose für ihren Lauf hielt sich Mockenhaupt zurück, dafür ist das Feld der insgesamt 22 Läuferinnen zu stark und ausgeglichen, allen voran Titelverteidigerin Tirunesh Dibaba aus Äthiopien. "Ich werde mein eigenes Rennen laufen und versuchen, am Anfang mein Tempo zu finden", sagt sie. Und wenn sie dann im Ziel angekommen ist, wird vielleicht auch sie selbst noch einmal auf die turbulente Vorbereitung zurückblicken.

