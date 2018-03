Nur die Besetzung nährt die Hoffnung

Kein Teaser vorhanden

Als Schlagmann des deutschen Vierer ohne war Sebastian Schmidt (links) im vorigen und in diesem Jahr in diversen Besetzungen unterwegs. In London gehört Urs Käufer (2.v.r.) dazu, mit dem Schmidt 2009 im Deutschlandachter Weltmeister wurde.

Um 10.40 Uhr wird der erste von drei Vorläufen gestartet für die Vierer ohne Steuermann. Die Gegner des deutschen Quartetts sind Neuseeland, Australien, Serbien und Kanada. Ein harter Auftakt. Australien, Bronzemedaillengewinner bei der WM 2011, ist in diesem Rennen auf dem Dorney Lake im 25 Kilometer westlich von London an der Themse gelegenen Eton der Favorit. Neuseeland und Kanada sind klassische Rudernationen, die man bei Jahreshöhepunkten immer auf der Rechnung haben muss. Die Serben sind der Außenseiter.

Keiner weiß, wo der Vierer steht

Wo der deutsche Vierer ohne steht, das weiß niemand. Das war eine verkrachte Saison bislang für die Crew von Schlagmann Sebastian Schmidt. Streng genommen passte nichts zusammen. Vielleicht liegt darin die Chance. Keiner rechnet ernsthaft mit diesem Boot, Erfolgsdruck kommt sicher nur zaghaft auf. Die Bronzemedaille würde das Quartett gerne schnappen, dass dieses Ziel einen realistischen Hintergrund hat, darauf hat bislang wenig hingedeutet. Mag sein, dass genau aus dieser Situation heraus eine Topleistung erwächst.

Es ist die Bootsbesetzung, die diesen Spekulationen Nahrung gibt. Da sitzen vier Topruderer im Boot, die eine enorme internationale Erfahrung haben und die mental sehr stark sind. Da ist nie auszuschließen, dass diese Mannschaft zum Saisonhöhepunkt noch eine Woche erwischt, in der sie individuell und als Einheit alles auf den Punkt bringt.

Sebastian Schmidt war dreimal U23-Weltmeister, zweimal als Schlagmann Weltmeister mit dem Deutschlandachter. In London erlebt der Medizinstudent seine zweiten Olympischen Spiele. 2008 in Peking wurde er mit einem komplett neu und viel zu jung besetzten Achter Letzter im B-Finale. Sportlich war das ein Desaster. Aber es war war der Auftakt für eine Neubesinnung. Erfolgstrainer Ralph Holtmeyer kehrte zurück. Seitdem ist der Deutschlandachter ungeschlagen. In der immer härter werdenden Selektion schied Schmidt nach den Goldmedaillen von 2009 und 2010 aus dem Achter aus. Mit dem Vierer ohne reichte es für den MRV-Star dann bei der WM 2011 nur zu Rang fünf.

Schmidts Viererkollegen Gregor Hauffe hat es noch härter erwischt. Achter-Weltmeister 2009, 2010, 2011. Und kurz vor den Olympischen Spielen tauschte Holtmeyer den 30-Jährigen gegen den bisherigen Viererfahrer Filip Adamski ein. Nun fährt Hauffe wieder Vierer ohne. Mit dem er in Peking 2008 immerhin Olympia-Sechster war.

In jenem Peking-Schiff saß auch Urs Käufer. Der 29-Jährige, der 2006 im Vierer ohne schon mal WM-Silber erkämpft hat, war auch schon Achter-Weltmeister: 2009.

Und damit schließt sich der Kreis. Im Weltmeisterachter von 2009 jubelte neben Schmidt, Hauffe und Käufer auch: Toni Seifert, der 31-Jährige – der im Olympiavierer 2012 direkt hinter seinem Zweierpartner Sebastian Schmidt sitzt.

Letzte Chance auf Olympiamedaille

Dieses Olympiaboot von London besteht also aus vier Spitzenathleten, die sich seit vielen Jahren im Kreis der zwölf deutschen Topruderer bewegen, die den Deutschlandachter und den Vierer ohne besetzen. Von der Alterskonstellation her darf man annehmen: Für alle ist es die letzte Chance, eine olympische Medaille zu schnappen.

Gold ist reserviert für Großbritannien um Schlagmann Alex Gregory. Die Briten waren mit dem Vierer ohne letztmals 1996 nicht Olympiasieger. Silber dürfte am Ende an den Hälsen der Australier mit Schlagmann Joshua Dunkley-Smith hängen. Ein brutal starker Vierer, der nur ein Problem hat: Die Briten, die nun auch noch ein Heimspiel haben, sind nahezu unschlagbar. Und dann ist da auch noch Griechenland mit Schlagmann Ioannis Christou, bei der WM 2011 Zweiter hinter den Briten, aber vor Australien. Vierter waren damals die USA mit Schlagmann Charles Cole. Und Fünfter waren die Deutschen mit Schlagmann Sebastian Schmidt.

Der Weg zu Olympia-Bronze ist weit auf dem Dorney Lake in Eton. Das A-Finale steigt am kommenden Samstag.

