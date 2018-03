Niederdreisbach und Betzdorf II eröffnen Saison

Kein Teaser vorhanden

In der Kreisliga B 2 hat der VfB Niederdreisbach (grünes Trikot) in der vergangenen Saison dominiert. Fast 100 Treffer erzielte die Mannschaft in 26 Spielen.

Foto: Jürgen Vohl

Nun startet die neue Spielzeit der Fußball-Kreisliga A. Heute geht es ab 19 Uhr los mit dem Duell des B-Liga-Meisters VfB Niederdreisbach mit der Reserve von Oberligist SG 06 Betzdorf. Beide Mannschaften haben sich einen Platz im Mittelfeld der Liga zum Ziel gesetzt. Der VfB vertraut nach dem Aufstieg weiter auf Trainer Uwe Jünge. Seine Mannschaft hat sich gegenüber der erfolgreichen Vorsaison kaum verändert: Den Abgängen Florian Bender, Lars Cepelak und Manuel Treude (alle Laufbahnende) stehen vier Neuzugänge gegenüber. Tim Schumacher und Christian Hassel wechselten von der SG Malberg, Stefan Lenz kam vom SV Derschen und Tim Meyer aus der A-Jugend der SG 06 Betzdorf.

Bei der SG 06 Betzdorf II hat Michael Raskob das Traineramt von Jörg Mockenhaupt übernommen, der künftig die A-Junioren des Vereins verantworten wird. Veränderungen hat es in der Mannschaft, die in der Vorsaison Rang fünf belegt hatte, kaum gegeben: Ilker Caliskan kam von Ataspor Betzdorf, Erkan Dalipi wechselte zur SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Entscheidend für das Abschneiden der Betzdorfer dürfte auch in dieser Saison wieder die Unterstützung aus der Oberliga sein. Dort stehen Trainer Günter Borr deutlich mehr Spieler zur Verfügung, wovon auch die Reserve profitieren könnte.

Als Favoriten auf die Meisterschaft der A-Liga gelten dennoch andere: Der VfL Hamm gibt sich selbstbewusst und strebt den Aufstieg offensiv an. Als größte Konkurrenten sehen die weiteren A-Liga-Trainer den FC Niederroßbach, in der Vorsaison Achter, und den VfB Wissen, der zuletzt als Ligazweiter um vier Punkte gegenüber der SG Müschenbach das Nachsehen hatte. Doch auch die SG Wallmenroth/Scheuerfeld sowie der SV Adler Niederfischbach werden an ihre gute Vorsaison anknüpfen wollen, und auch der SSV Weyerbusch startet mit Ambitionen.

Von unserem Redakteur Oliver Treptow