Nie zuvor waren die Aufstiegschancen für die TSC-Damen größer

Relegation zur Regionalliga – Dieser Tag soll in die Geschichte des TSC Mainz eingehen: Am Samstag (Beginn: 11 Uhr) empfangen die Mainzer Tennisspielerinnen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga den TC Wolfsberg Pforzheim. Die TSC-Damen feierten Ende Juni zum dritten Mal hintereinander den Oberliga-Titel.

Aller guten Dinge sind drei: Hannah Müller geht in die dritte Aufstiegsrunde mit dem TSC. Jetzt soll der Coup gelingen. Foto: Bernd Eßling

Jetzt soll der nächste Schritt kommen. Da Badenmeister TC Radolfzell auf die Teilnahme verzichtete, kämpft die Mannschaft von TSC-Trainer Babak Momeni nun gegen den Zweitplatzierten aus der Badenliga um den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse.

Vierte Aufstiegsrunde für den TSC

Diese Herausforderung ist für die Tennisdamen des TSC Mainz nicht neu: Seit 2005 nehmen die Mainzerinnen zum vierten Mal an einer Aufstiegsrunde (siehe "Aufstiegsambitionen") teil. Trotzdem ist die Situation eine völlig andere. Nie zuvor waren die TSC-Spielerinnen besser auf ein Relegationsspiel vorbereitet. Nie zuvor war die personelle Ausgangslage (allerdings mit Abstrichen) so komfortabel. Nie zuvor waren die Mainzerinnen so heiß auf den Aufstieg. "Diesmal haben wir alles besser geplant als in den vergangenen beiden Jahren", bestätigt Momeni. "Wir haben das ganz konsequent durchgezogen. Wir wollen aufsteigen."

Die konsequente Planung beinhaltete vor allem, dass die ausländischen Spitzenspielerinnen wie in den Statuten gefordert in der Oberligarunde mindestens zwei Mal zum Einsatz kamen. Zudem merkten sich die Italienerin Nicole Clerico und Dalia Zafirova aus Bulgarien rechtzeitig den 4. August für das "Spiel der Spiele" vor. Mit anderen Worten: Die TSC-Damen empfangen die Gäste aus Pforzheim am Samstag auf der Anlage am Ebersheimer Weg wohl (fast) in Bestbesetzung. Die Einschränkung: Am Dienstag ereilte den Trainer die Nachricht, dass Sarah Kraus bei einem internationalen Jugendturnier umgeknickt sei und sich eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen habe. "Ich gehe nicht davon aus, dass Sarah spielen kann", gesteht Momeni. Ein Ausfall der Nummer fünf im TSC-Team würde schmerzen, insbesondere auch im Doppel. Aber verunsichern lassen wollen sich die Gastgeberinnen dadurch nicht.

Momeni erwartet ein spannendes Duell. Mit leichten Vorteilen für seine Mannschaft. TSC-Topspielerin Clerico (WTA 499) dürfte sich im Spitzeneinzel mit der Tschechin Lucie Kriegsmannova (WTA 958) ein umkämpftes Duell liefern. Die soliden Ergebnisse der Pforzheimer Spitzenspielerin sprechen für sich. Dahinter bekommt es Zafirova wohl mit Hanna Kantenwein zu tun. "Dalia ist sehr gut drauf und überzeugt auch bei ihren Turnieren", berichtet Momeni und sieht daher die Bulgarin im Vorteil gegenüber der DM-Dritten der U16-Juniorinnen. Auch Hannah Müller sei gegenüber Annina Brendel im Match an Position drei favorisiert. Nadine Hassinger könnte gegen Julia Materi eine harte Aufgabe bevorstehen, doch der TSC-Coach setzt auf die Routine Hassingers.

Vertrauen in die Doppelstärke

Sollte Sarah Kraus verletzt passen müssen, würde Krystina Horakova bei den Mainzerinnen an die Position fünf rücken. Ein durchaus komfortabler Ersatz, spielte die Tschechin doch 2011 noch an Position eins für den TSC. Die Besetzung an Sechs gegen die in der Runde im Einzel unbesiegte Ungarin Boglarka Berecz-Szatmari mit Livia Kraus oder Ira Schmid lässt Momeni noch offen. Sollte die ein oder andere Einschätzung in den Einzeln nicht passen, können die Gastgeberinnen auch auf ihre Doppelstärke vertrauen. Momeni: "Wir haben ausgezeichnete Doppel. Und unsere Ausländerinnen sind teilweise bessere Doppel- als Einzelspielerinnen."

Spielerinnen und Trainer machten schon vor der Medenrunde kein Geheimnis daraus, dass sie in die Regionalliga wollen. Sportlich der einzig logische Schritt. Die TSC-Damen gewannen drei ihrer sieben Oberliga-Partien zu Null, gaben in keiner Begegnung mehr als fünf Matchpunkte ab, insgesamt gingen nur 15 Sätze an die Konkurrenz. Auch die Tatsache, dass die Mainzerinnen drei Mal hintereinander die Saison auf Platz eins beendeten spricht für sich. "Wir müssen den Mädels eine Perspektive schaffen, sie müssen andere Luft schnuppern", sagt Momeni. Der Aufstieg sei sehr schwierig. Aber eben auch sehr wertvoll. "Die Regionalliga hat ein anderes Klima, das ist gut für die jungen Spielerinnen."

Am Samstag können die TSC-Spielerinnen als erste rheinhessische Damenmannschaft in die dritthöchste deutsche Spielklasse aufsteigen. Ein Tag, um (Vereins-) Geschichte zu schreiben.

Katja Puscher

Im Detail: Sechs Meisterschaften in der Oberliga feierten die Tennisdamen des TSC Mainz von 2001 bis heute. Zwei Mal (2001 und 2006) verzichteten die TSC-Damen anschließend auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga oder Regionalliga (ab 2010). Aus unterschiedlichen Gründen war die Personalsituation jeweils nicht ausreichend, um wettbewerbsfähig zu sein. 2005 sowie in den vergangenen beiden Jahren stellten sich die TSC-Spielerinnen als Außenseiter den großen Aufgaben im Vergleich mit den Meistern aus Baden, Württemberg und Hessen. Chancen hatten sie keine. Das soll sich jetzt ändern. puk