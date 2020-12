Berlin

Nur zu gern hätten Bruno Labbadia und Michael Preetz auch das obligatorische Handschlag-Foto geliefert. Doch in Zeiten der Corona-Krise gingen der neue Cheftrainer von Hertha BSC und der Manager vor dem einzigen anwesenden Fotografen lieber auf Abstand und blickten nur lächelnd in die Kamera. Labbadias Start beim Hauptstadtklub und die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verliefen alles andere als normal.