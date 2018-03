Neue Serie: Eine neue Liga ist wie ein neues Leben – Der 1. FC Köln II setzt mit einer U21 strikt auf die Jugend

Kein Teaser vorhanden

Wer aber sind diese Vereine, wo liegen ihre traditionellen Werte, welche bekannten Spieler haben sie in ihren Reihen und wo könnten sich bei ihnen Schwachstellen auftun? Diesen Fragen geht die Rhein-Zeitung auf den Grund und startet unter dem Titel "Eine neue Liga ist wie ein neues Leben" eine Serie zu den Regionalliga-Kontrahenten der Idarer. Den Anfang machen drei Talentschuppen: der 1. FC Kaiserslautern II, der 1. FSV Mainz 05 II und der 1. FC Köln II. Mit den beiden Erstgenannten spielte der SC letztmals in der Saison 2007/08 in einer Klasse – damals in der Oberliga.

1. FC Kaiserslautern II: Lange bewegten sich die kleinen Roten Teufel in der vergangen Dekade in den unteren Regionen der Regionalliga und hatten mit Abstiegssorgen zu kämpfen. Zweimal ging es schief, stand am Saisonende der Gang in die Oberliga bevor. Seit dem letzten Aufstieg 2008 hat sich das Team von Trainer Alois Schwartz, dem ehemaligen Profi (85 Bundesliga-Spiele für MSV Duisburg und Stuttgarter Kickers), jedoch in der Regionalliga etabliert. 2009 landeten die Youngster aus der Pfalz auf Rang zwei, die vergangene Saison schlossen sie auf Platz vier ab, dazwischen lag ein achter Platz.

Bei einem Blick auf den Kader der FCK-Zweiten sticht ein Name besonders hervor: Boris Becker! Es ist aber natürlich nicht der einstige Tennis-Star und bekennende Bayern-Fan, sondern ein 1991 in Tambow (Russland) geborener Rechtsverteidiger, der es vergangene Saison auf neun Regionalliga-Einsätze brachte. Becker gehörte also nicht zum Stammpersonal. Ganz im Gegensatz zu Andrew Wooten, der als eiskalter Vollstrecker mit 15 Buden dafür Sorge trug, dass der FCK-Unterbau eine derart gute Rolle spielen konnte. Zur Freude seines Trainers verlängerte der Stürmer seinen Vertrag bereits im Mai um ein Jahr bis 2012. Und auch im Tor kann Schwartz mit einer festen Größe planen: In Marco Knaller hütet ein ehemaliger österreichischer U21-Nationalkeeper die Kiste.

Offen ist noch, wer sich vor der Nummer drei des FCK-Profikaders positionieren wird. Vergangene Saison kamen lediglich zwei etatmäßige Verteidiger auf mehr als zehn Einsätze: Denis Linsmayer (33 Spiele) und Kapitän Marcel Correia (28). Letzterer hat sich mittlerweile dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig angeschlossen, sodass Schwartz bei der Besetzung seiner Viererabwehrkette auf einen Leistungsträger der vergangenen Jahre verzichten muss. Im Mittelfeld will sich der Bad Sobernheimer Axel Neumann beweisen, der von Alemannia Waldalgesheim nach Kaiserslautern gewechselt ist.

1. FSV Mainz 05 II: Wie die FCK-Zweite gehören auch die "Mini-Mainzer" seit 2008 der Regionalliga an. Doch anders als der FCK landeten die 05-Reservekicker in der vergangenen Saison im unteren Tabellendrittel. In Abstiegsgefahr geriet die FSV-Zweite zwar nicht, doch Platz 13 sorgte auch nicht gerade für Jubelstürme in der Landeshauptstadt.

Positiv ist die Rückrunde der Mainzer allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie fast gänzlich auf zwei Leistungsträger verzichten mussten: Bei Abwehrspieler Jan Kirchhoff und Stürmer Petar Sliskovic hatte sich ein so immenser Entwicklungsprozess entfaltet, dass Bundesliga-Coach Thomas Tuchel dauerhaft auf sie zu setzen begann. Waren beide Spieler bis zur Winterpause gemeinsam noch auf 29 Einsätze in der Regionalliga gekommen, brachte es nach Silvester lediglich Sliskovic noch auf zwei Einsätze, ansonsten schnupperten beide Erstliga-Luft. Die beiden Talente wird Trainer Martin Schmidt auch in der kommenden Saison ersetzen müssen und setzt dabei gleich auf neun Eigengewächse aus der eigenen A-Jugend.

Schmidt, der aus der Schweiz stammt, hat der zweiten Mainzer Mannschaft seit seinem Amtsantritt eine Jugendphilosophie eingeimpft, die in Ex-Profi Marco Rose (34, 65 Bundesliga-Spiele) nur einen erfahrenen Akteur zulässt. "Wir setzen ganz bewusst auf eine sehr junge Mannschaft und das Risiko, dass vielleicht in ein paar Spielen die fehlende Erfahrung ein Nachteil für uns sein könnte. Alle Spieler im Kader wollen in ein oder zwei Jahren den Sprung in den Profibereich schaffen. Dafür müssen sie einen Lernprozess durchlaufen. Das funktioniert aber nicht, wenn ich ihnen alles vorgebe und vorkaue und alle Entscheidungen abnehme", beschreibt der Übungsleiter seine Sicht der Dinge.

Schmidt scheut sich nicht, seine Kontakte in die Heimat spielen zu lassen, um dem Kader Qualität zuzuführen. Weil neben Sliskovic auch die beiden zweitbesten Torschützen, Preston Zimmerman (zu Darmstadt 98) und Adriano Grimaldi (zu Fortuna Düsseldorf), den FSV verlassen haben, machte der 45-Jährige in Albert Spahiu einem Ersatzmann den Wechsel nach Mainz schmackhaft, der bei den Young Boys Bern schon Erfahrung in der ersten Schweizer Liga gesammelt hat. Daneben sollen die aktuellen deutschen U19-Nationalstürmer Shawn Parker und Erik Durm die im Angriff entstandenen Lücken schließen.

1. FC Köln II: Dass bei einer zweiten Mannschaft eines Profivereins die Förderung junger Spieler im Vordergrund steht, ist nichts Neues. Bei der Reserve des 1. FC Köln findet diese Ausrichtung zur kommenden Saison auch in der eigenen Namensgebung eine weitere Verschärfung. Bisher traten die Kölner Talente als "U23" auf, demnächst nennt sich die Müngersdorf-Vertretung "U21" – ein klares Signal, wohin der Weg gehen soll. Ein Blick auf den Kader der Kölner Zweiten bestätigt denn auch, was sich hinter der neuen Bezeichnung verbirgt: Lediglich drei Spieler sind älter als 21, einen Routinier der alten Schule gibt es gar nicht. In die Rolle des Leitwolfs rutscht Stefan Schwellenbach als mit Abstand ältester Spieler des Kaders – der Innenverteidiger ist 27 Jahre jung.

Das war in der Vorsaison noch nicht der Fall. Da standen im Kölner Kader erfahrene Spieler, die für Ruhe auf dem Platz sorgen sollten. Einer von ihnen, Carsten Cullmann, dürfte dank seiner 81 Bundesliga-Spiele überregional ein Begriff sein. Er hat auch Wurzeln im Kreis Birkenfeld. Vater Bernd, einstiger Nationalspieler und Weltmeister, stammt aus Rötsweiler-Nockenthal. Der 35-jährige Carsten beendete nun seine Karriere.

Doch nicht nur auf dem Platz setzen die FC-Verantwortlichen bei ihrer Reserve auf junge Kräfte – auch der Trainerposten wird mit einem jungen Vertreter seiner Zunft besetzt. Einem, der gleichwohl als Star des Kollektivs angesehen werden muss: Dirk Lottner, langjähriger FC-Profi, tritt seine erste Cheftrainerstelle im aktiven Bereich an, nachdem er in der Vorsaison noch beim Bundesliga-Team als Kotrainer auf der Bank gesessen hatte. Der Freistoß-Spezialist vergangener Zeiten trägt die Verjüngungskur der FC-Rasselbande mit. "Wir wollen sehen, wie sich die jungen Spieler in bestimmten Situationen verhalten. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und Lernprozesse", sagt Lottner. Mit dem Erreichen des siebten Platzes, zu dem es in der Vorsaison gereicht hat, wären die Kölner in Anbetracht dieses Umbruches zufrieden.

