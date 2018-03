Nastätten fliegt auf zweiten Platz

Kein Teaser vorhanden

Schrägflug über Nastätten: Der Oldtimer Geier IIB, Baujahr 1961, wendet über dem Flugplatz des Aero Clubs. Foto: Jens-Christian Henke

Das Wetter an Tag eins war wieder einmal sehr schlecht. In der gesamten Republik wurde kein einziger Flug in der 1. Segelflugbundesliga eingereicht.

Die Piloten aus Nastätten hatten also ausreichend Zeit, ihre Segler für den nächsten Flug vorzubereiten. Tag zwei brachte dem Westen Deutschlands auf der Rückseite des Regengebiets mäßige bis gute Segelflugbedingungen, sodass immerhin sieben heimische Piloten die Mindestrundengeschwindigkeit von 40 km/h übertreffen konnten.

Mit 99,1 km/h lieferten die Brüder Jochen und Holger Back den schnellsten Flug für ihren Verein ab. Sie flogen von Nastätten aus an die belgische Grenze. Von dort steuerten sie mit dem Rückenwindturbo zur zweiten Wende nördlich von Wetzlar, bevor sie den Heimflug antraten. Martin Fuhr mit Co-Pilot Norbert Richnow wählte einen etwas nördlicheren Weg, der sie ebenfalls an die belgische Grenze führte. Ihre zweite Wende lag deutlich weiter östlich bei Alsfeld. Ihre Rundengeschwindigkeit betrug 88,7 km/h.

Harald Emrich wählte einen anderen Kurs: Er führte einen Zielrückkehrflug über Soonwald und Hunsrück bis nach Saarlouis durch. Seine Wertungsgeschwindigkeit betrug dabei 80,0 km/h.

Für die nächste Runde steht wieder ein "Joker" zur Verfügung: Segelflugreferent Peter Fabian nimmt an der Qualifikationsmeisterschaft für die DM der Offenen Klasse in Roitzschjora bei Leipzig teil.

In der vergangenen Woche waren zwei leuchtend gelbe Oldtimer-Segelflugzeuge über Nastätten zu sehen. Die britische Slingsby Skylark 2b und der deutsche Geier IIB sind beide älter als 50 Jahre und in einem sehr guten Zustand, so dass sie noch viele Jahre in der Luft zu sehen sein werden.