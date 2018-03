Nadine Reichert ist in der Weltcup-Gesamtwertung nun Dritte

Nadine Reichert von der SG EWR Rheinhessen-Mainz belegte bei der fünften Etappe der Freiwasser-Weltcup-Serie den siebten Platz und erreichte damit ihr Ziel in der Gesamtwertung weit vorne zu stehen. Im Lac St. Jean in der kanadischen Provinz Québec musste sich die 27-Jährige über die olympische Zehn-Kilometer-Distanz in 2:04:47,02 Stunden starker internationaler Konkurrenz geschlagen geben.

Wollte unter die Top acht und war zufrieden: Nadine Reichert. Foto: picture alliance / dpa

"Der Wettkampf war sehr gut besetzt", erzählte Reichert, die im vergangenen Jahr bei diesem Rennen ganz oben auf dem Treppchen gestanden hatte. Trotz London waren einige Olympiateilnehmer in Kanada für eine letzte Generalprobe am Start. "Bei den Frauen sind fünf Amerikanerinnen beim Weltcup, die sich nicht alle für die Spiele qualifizieren konnten, weil es nur eine gewisse Anzahl an Plätzen pro Nation gibt." Am Ende gab es auch einen Doppelsieg der US-Schwimmerinnen. Die 18-jährige Eva Fabian siegte in 2:02:04,07 Stunden vor ihrer Teamkollegin Christine Jennings.

Reichert freute sich, mit einem Platz unter den besten acht ihr Ziel erreicht zu haben, zumal die Lehramtsstudentin in den vergangenen Monaten wegen des Studiums nur "so gut es ging" trainieren konnte. In der Gesamtwertung liegt Fabian trotz des Sieges zehn Punkte hinter Reichert, die nun punktgleich mit Olympiateilnehmerin Angela Maurer (SSV Undine Mainz) auf Rang zwei steht. "Damit bin ich sehr zufrieden", sagte Reichert, die alle Weltcuprennen bestreiten wird. Maurer war im 1.003 Quadratkilometer großen See Lac St. Jean nicht gestartet.

Die beiden Mainzerinnen haben nun 50 Punkte auf ihrem Konto, 32 Punkte fehlen zu Platz eins. Ganz oben in der Gesamtwertung steht weiterhin die Brasilianerin Ana Marcela Cunha, die in Kanada in 2:02:13,02 Stunden auf Platz drei schwamm. Für einen Sieg gibt es 20 Zähler gutgeschrieben, für jede weitere Platzierung immer zwei Punkte weniger. Das heißt: Reichert könnte schon bei der nächsten Etappe am 11. August, ebenfalls in der kanadischen Provinz Québec, jedoch im Lac Megantic, zumindest alleine Platz zwei ergattern. Da Maurer auch die kommende Etappe nicht bestreiten wird. Bis dahin bleibt Reichert bei einer Gastfamilie in Kanada gemeinsam mit ihrem Ehemann und Trainingspartner Christian Reichert, der im Lac St. Jean Platz drei erkämpfte, untergebracht.

Paula Widmer