Nachtrags- bzw. vorläufige Abschlußmeldung in Sachen Dachgeschoßbrand, Bendorf

In der Wohnung konnte eine noch nicht identifizierte Leiche aufgefunden werden. Die Ursache für den Brand ist nach wie vor unbekannt. Der Schaden wird auf 800000-100000 EUR geschätzt. Die Wohnung wurde versiegelt. Sie ist derzeit nicht betretbar. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidium dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell