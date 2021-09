Etwas vom Glanz der olympischen Bronzemedaillen von Frank Stäbler und Denis Kudla wollen die Ringer in ihre am Samstag beginnende Bundesliga-Saison hinüberretten. Da deutsche Sportler in Tokio insgesamt nicht übermäßig erfolgreich waren, strahlten die Erfolge in dieser sogenannten Randsportart etwas heller.