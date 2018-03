MRZ-Serie "Jungspunde" (14): Der Weg muss in die Erste Liga führen

Sie will den ganz großen Erfolg in ihrem Sport, und sie hat mit ihren 19 Jahren noch alle Chancen, dies auch zu schaffen. Meike Schmelzer, die Handball-Juniorennationalspielerin des FSV Mainz 05, musste in ihrer Sportlerkarriere neben Talent schon viel Willen beweisen, ohne den sie eine Verletzungspause von insgesamt zwei Jahren niemals weggesteckt hätte.

Noch spielt Meike Schmelzer für den FSV Mainz 05. Doch die Kreisläuferin des Zweitligisten weiß, dass die Uhr tickt: Um Nationalspielerin zu werden, muss sie in absehbarer Zeit für einen Erstligisten auflaufen. Foto: Rüdiger Mosler

Innerhalb kürzester Zeit arbeitete sie sich von 2010 an wieder auf das höchste Niveau ihres Jahrgangs zurück. Die Erste Bundesliga und die Frauen-Nationalmannschaft: Wenn sie ihre Entwicklung fortsetzen kann, hat sie gute Aussichten. diese Ziele zu erreichen, ist Kreisläuferin Schmelzer optimistisch. In der im September beginnenden Saison will sie mit dem Zweitligateam des FSV Mainz 05 einen Schritt weiterkommen auf ihrem Weg.

Immer die Jüngste im Team

"Ich bin schon als Vierjährige mit meiner größeren Schwester zum Handball gekommen", berichtet die Ingelheimerin von ihrem frühen Einstieg in den Sport. Seit jenen Tagen im Miniteam des HSC Ingelheim war Schmelzer eigentlich immer die Jüngste in ihrer Mannschaft, doch das machte sie mühelos wett. Als 1993er-Jahrgang spielte sie mit den Jahrgängen 1992 und 1991 bald in der Rheinhessenliga-Auswahl. Ihrem Stammverein blieb Schmelzer bis 2008 treu, dann folgte der Wechsel in den gerade aufgebauten Jugendbereich des FSV Mainz 05/SC Lerchenberg.

Ein Jahr zuvor schon hatte sie als 14-Jährige die erste Knie-Operation hinter sich gebracht, und in jenem Sommer 2008, als auch eine Einladung zu einer DHB-Sichtung eintrudelte, stellte sich heraus, dass diese erste OP ein chirurgischer Missgriff gewesen war. Also ging es wieder unter das Messer. Kann sein, dass die Kniegeschichte sie tatsächlich noch ausbremst, wenn die Belastungen weiter steigen.

Seit einem Aufbauprogramm am Bad Kreuznacher Olympiastützpunkt sind bisher allerdings keine Probleme am betroffenen rechten Knie mehr aufgetreten. Einen kleineren Eingriff hatte die 05-Handballerin auch schon am anderen Knie. Erstaunlich, wie problemlos Schmelzer nach insgesamt fast zwei Jahren Pause – den älteren B- und den ersten A-Jugend-Jahrgang verpasste sie – den Rückstand wieder aufholte. Seit 2010 trainiert Schmelzer unter 05-Trainerin Karin Euler und durfte in der vergangenen Drittligasaison mit ihren Einsatzzeiten zufrieden sein.

Im Blick des Bundestrainers

Am Ende dieser ersten Saison im Aktiventeam kam auch wieder eine Einladung vom Verband. "Da freut man sich natürlich", sagt die 19-Jährige. Auf rund zwei Dutzend Einsätze in den Juniorennationalmannschaften kommt Schmelzer inzwischen. Zuletzt diente die Mannschaft im Juni auf Korsika der französischen Nationalmannschaft in drei Partien, von denen Schmelzer bei zweien mitwirkte (sechs Treffer), als Vorbereitungsgegner für die U20-WM – das deutsche Team hatte die WM-Qualifikation im April verpasst.

Als Auswahlspielerin ist Schmelzer nicht nur in ihrem Juniorinnenteam eingebunden, auch Bundestrainer Heine Jensen hat seine potenziellen künftigen Akteurinnen im Blick. Bei einem Einzelgespräch machte Jensen der Mainzerin klar, dass der Weg in die Nationalmannschaft nur über den Stammplatz bei einem Erstligisten denkbar ist. Und das könnte für die 05er bald zu einem Problem werden – dann nämlich, wenn Eulers Team nicht spätestens nach der übernächsten Saison den Sprung in die Eliteklasse schaffen sollte.

"Mit 22, spätestens 23 Jahren sollte der Weg in die Nationalmannschaft gehen – und dazu muss ich mich zuvor eine oder zwei Saisons in der Ersten Liga beweisen", rechnet Schmelzer vor, dass selbst für sie als gerade 19-Jährige die Uhr tickt.

Wäre der FSV Mainz 05 in der vergangenen Spielzeit an der Zweitligarückkehr gescheitert, Schmelzer hätte sich wohl schon in diesem Sommer einen neuen Klub gesucht. Im kommenden Frühjahr wird sie am Ingelheimer Gymnasium ihr Abitur ablegen. Im nächsten Frühjahr, nach der Saison 2012/13, würde es ihr daher nicht besonders schwerfallen, einen Schnitt zu machen und sich einen Erstligaklub zu suchen.

Hoher technischer Anspruch

Sport und Politikwissenschaft auf Lehramt will Schmelzer studieren, und sie wird die Wahl der Uni mit der eines Bundesligisten kombinieren. Ein erstes Wechselangebot lag Schmelzer schon im Winter vor – da hat sie aber noch widerstanden. In dieser Saison kann sich das Talent vornehmen, sich bei seiner Trainerin noch mehr Spielanteile zu erarbeiten. Dabei ist es sicher kein Nachteil, dass Schmelzer mit Nicole Steinfurth eine starke Konkurrentin auf ihrer Position hat. "Sie habe ich vor mir – eine gute Spielerin, von der ich lernen kann", betont Schmelzer.

Was ist eigentlich das Tolle am Handballsport für die 19-Jährige, die seit nunmehr 15 Jahren dabei ist? "Das Rennen, das Spiel mit dem Ball, die Körperlichkeit", sagt sie. Und von Letzterer bekommt eine Kreisläuferin bekanntlich besonders viel ab. Auf ihrer Angriffsposition gefällt ihr der hohe technische Anspruch. "Man muss beidhändig fangen und werfen, aber eben auch einstecken können."

Karin Euler setzte Schmelzer in der vergangenen Runde auch auf der Linksaußenposition ein. Da hieß es, Vielseitigkeit zu beweisen – kein Problem für das Talent. Aber Meike Schmelzer hat ihre Position am Kreis gefunden. Die besetzt sie schließlich auch in den Nationalteams.

Guido Steinacker



Steckbrief