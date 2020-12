Lahnstein

Wirklich überrascht von dem Ereignis am Bahnhof Niederlahnstein ist Willi Pusch nicht. Man rechne jeden Tag mit so etwas, erklärt der Vorsitzende der Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn im Gespräch mit unserer Zeitung am Montagmorgen.