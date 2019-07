Bad Kreuznach

Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) macht Druck: Mit einem Sieben-Punkte-Papier, das am Donnerstagabend in der Verbandszentrale in Bad Kreuznach vorgestellt wurde, will die Branchenvereinigung dem Gasthaus- und Kneipensterben Einhalt gebieten. Der Tenor des Programms: weniger Bürokratie, einfachere Nachfolgeregelungen und steuerliche Entlastungen für Gastronomen. Geht es nach Präsident Gereon Haumann, werden die Wünsche des Verbands besser heute als morgen umgesetzt. Die Zeit dränge. Die Forderungen sind klar, nun müssen die Entscheidungsträger mitspielen.