Michelbacher bieten Alltagsmasken mit dem Gemeindewappen an

Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 17:47 Uhr

Schneiderinnen sind neben Alexandra Schleiden ihre Mutter Ulrike Merten sowie die Ehefrau von Torsten Klein, Inka Klein. „Weitere Schneiderinnen sind herzlich willkommen“, so die beiden rührigen Gemeindevertreter. Wer bei der tollen Aktion mithelfen will oder zum Selbstkostenpreis eine Maske erwerben und zukünftig beim Einkauf oder in Bus oder Bahn Michelbach repräsentieren möchte – es gibt auch Kinderschutzmasken – kann sich per E-Mail melden unter der Adresse info@ michelbach-westerwald.de. Die Maske kommt dann umgehend.